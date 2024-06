Renata Dojčinović iz sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' nakon showa je upoznala muškarca s kojim je uplovila u vezu. Kako je otkrila za RTL.hr, zajedno su pola godine.

"Gradimo odnos iz dana u dan i mogu s ponosom reći kako pored sebe imam baš onakvu osobu kakvu sam priželjkivala. On je moja velika podrška u svemu!", naglasila je u razgovoru.

Dosad ga je skrivala, no ipak, odlučila je otkriti o kome se radi.

Foto: Instagram

Pratitelji su bili oduševljeni fotografijom te su joj u komentarima pisali da čine presladak par.

Nije samo Renata ta koja je pronašla srodnu dušu nakon eksperimenta. I Josip je za RTL.hr otkrio kako ponovno ljubi.

"Počeo sam se viđati s jednom osobom. Ona me vidjela u 'Braku na prvu', ali nije se na temelju toga javila. Inicijalno to nije bio povod, ali je znala tko sam. Odlučili smo dati jedan drugome priliku. Apsolutno ima samo riječi hvale na moje sudjelovanje u showu. Želi me upoznati kao osobu ivan showa iako sam bio u potpunosti autentičan i ništa nisam glumio. U neku ruku me upoznala preko malih ekrana", rekao je tada Josip.

Podsjetimo, Renatu su eksperti u 'Braku na prvu' spojili s Josipom, no ljubav se nije dogodila.

Epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' možete pogledati na platformi Voyo!

