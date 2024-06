Prošli tjedan u emisiji "Brak na prvu" koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo, bio je turbulentan. Dok su neki priznali da kao par žele provesti ostatak života zajedno, drugi su zaključili da nisu jedno za drugo i odustali od rada na svojoj vezi.

U nastavku pogledajte ključne trenutke u prošlom tjednu "Braka na prvu".

Prekid Tine i Tiaga

Prekid Tine i Tiaga u sociološkom eksperimentu bio je buran, a dogodio se nekoliko dana nakon romantičnih zavjeta na Medvedgradu, kada se Tiago iselio iz njihova zajedničkog stana u Zagrebu. On tvrdi kako je Tina prešla određene granice, dok Tina to isto tvrdi za njega. Dvije su priče u tijeku, a pred njima je još ceremonija pred stručnjacima.

"Bili smo u dnevnom boravku na njezin rođendan. Tina me pitala: 'Ako moja prijateljica želi, bi li pristao na trojac?' U šali i ekstrovert kakav jesam, rekao sam 'da' i bio vrlo ozbiljan, ali ubrzo sam se nasmiješio i rekao da se šalim jer to nikada nisam učinio i nikada mi ne bi palo na pamet učiniti nešto takvo, posebno dok sam u vezi", bile su Tiagove riječi.

Nedugo nakon toga se Tina oglasila na Instagramu gdje je opovrgnula njegove riječi, a također mu je prijetila i tužbom.

"Kleveta mog imena može imati i pravne posljedice. Ja još intervju na ovu temu nisam dala jer sam mislila da ćemo ovu priču mirno završiti", napisala je u objavi na Injstagarm storyju.

Zaruke Mure Klare i Marka

Mura Klara i Marko se odlično slažu od samog početka emisije, a ipak, Muri Klari su zaruke s Markom došle kao iznenađenje jer, kako kaže, nije mislila da će se zaručiti u sociološkom eksperimentu.

"Imala sam osjećaj da će me zaručiti, ali nisam mislila da će to biti u sociološkom eksperimentu. Svakako me iznenadio. Jednostavno to nisam očekivala. Kao iz stopa sam rekla 'da', nije bilo nikakvih sumnji. To sam iskreno i čekala", rekla je Mura Klara i dodala kako se osjeća zbog toga.

"Osjećam se savršeno, predivno se osjećam. To je nešto posebno", rekla je Mura Klara za RTL.hr netom nakon zaruka. Ona i Marko upoznali su se u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', a svoju će vezu nastaviti i u budućnosti. Ekskluzivno su otkrili kako vjenčanje planiraju za godinu dana.

Danijelini burni zavjeti

Danijela je Alanu pročitala svoje zavjete u sociološkom eksperimentu, a iako je Alan očekivao lijepe riječi, dobio je nešto sasvim drugo. Naime, svoje zavjete je Danijela započela tako da je rekla da nema potrebu izmijeniti posljednje riječi s njim.

''Moja poruka je više za one koji će se sresti s osobama poput tebe'', rekla je i poručila mu kako je on osoba koja ne podnosi kritike te omalovažava druge kako bi uzdignuo sebe. Dodala je i sljedeće: ''Iskustvo s tobom bilo je bizarno i iscrpljujuće'', dodala je i poručila mu je kako se konstantno osjećala jadno i umorno… '', Danijeline zavjete u cijelosti pročitajte na RTL.hr.

Evo što je na Danijeline zavjete rekao Alan: "Razočaran sam zato što sam mislio da ćemo ona i ja iz ovog sociološkog eksperimenta izaći na jedan kulturan i prijateljski način. Imao sam lijepe namjere, u svojim zavjetima sam je počastio s nekolicinom komplimenata. Htio sam ispričati lijepu priču i htio sam iz ovoga svega izaći kao prijatelj. Svakome je na čast i obraz."

Josip ponovno ljubi

Iako Josipu u "Braku na prvu" nije uspjelo njegovanje odnosa s Renatom, otkrio je da mu je sada za oko zapeo netko drugi oko koga se trudi.

"Počeo sam se viđati s jednom osobom. Ona me vidjela u 'Braku na prvu', ali nije se na temelju toga javila. Inicijalno to nije bio povod, ali je znala tko sam. Odlučili smo dati jedan drugome priliku. Apsolutno ima samo riječi hvale na moje sudjelovanje u showu. Želi me upoznati kao osobu izvan showa iako sam bio u potpunosti autentičan i ništa nisam glumio. U neku ruku me upoznala preko malih ekrana", rekao je Josip za RTL.hr.

Renata i Josip - Brak na prvu

Sociološki eksperiment ''Brak na prvu'' gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

