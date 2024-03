Dan je počeo vrlo aktivno za neke parove u 'Braku na prvu' popularnom RTL-ovom showu koji od sad pratimo i putem platforme Voyo; Nikolina je odlučila pokazati Antonu zašto toliko voli Sljeme, neki su muževi obavljali kućanske poslove, neki kuhali, a stručnjaci su se okupili kako bi spojili nova dva para...

Nova je mladenka Mura Klara (25) iz Čakovca, koja radi kao medicinska sestra i svojom najvećom kvalitetom smatra to što je predana i posvećena drugima. Odrasla je u obitelji punoj ljubavi i pažnje, no unatoč sretnom djetinjstvu, ne sjeća se rado osnovne škole jer su je učenici često ismijavali. Sada je zadovoljna što je postala jača i manje osjetljiva na mišljenja drugih. Imala je vezu od devet mjeseci, a prekinuli su zbog njezine ljubomore. „Nikad ne bih prešla preko prevare jer je to nepoštovanje prema drugoj osobi“, kaže i dodaje da preferira starije od sebe jer se osjeća zrelijom od vršnjakinja.

Marko (36) dolazi iz Zagreba, živi i radi u Rotterdamu, gdje u rafineriji postavlja senzore na motore. Smatra da je danas teško pronaći pravu ljubav pa optimistično kaže: „Zato i jesam ovdje pa možda nađem to što tražim.“ Imao je dugih veza, ali sve se to na kraju raspalo. „Dosta mi je izlazaka i svega, iživio sam se i sad me zanima miran život“, rekao je i dodao da se jako veseli i djeci. Priznaje da mu je u Nizozemskoj teško pronaći djevojku jer ne razumije najbolje jezik, a i želi da bude iz Hrvatske.

Stručnjaci su Marka opisali kao zrelog muškarca koji je iza sebe ostavio burnu prošlost i želi ostvariti ozbiljnu vezu pa misle da bi sa svojim iskustvom mogao Muri dati stabilnost. Objasnili su kako su oboje emocionalni tipovi te da Muri kao introvertu treba partner koji će je prihvatiti takvu kakva jest i koji će biti spreman otvoriti se.

Na dan vjenčanja Marko se osjećao jako nervozno i uzbuđeno. „Nemam nikakvu taktiku, sve će ići spontano, prirodnim tijekom“, rekao je. Mura je isto bila uzbuđena, ali i zadovoljna kako izgleda u vjenčanici jer je o tom trenutku sanjala odmalena. „Sve se poklapa s mojim željama još samo da mladoženja bude kakvog sam željela“, rekla je Mura, a Marko otkrio što je priželjkivao: „Da bude skromna osoba, iskrena, dobra i jednog dana prava majka.“ Prije odlaska iz kuće Murina je majka uputila kćeri nekoliko ohrabrujućih riječi, što je njoj jako puno značilo jer joj je obitelj najvažnija.

Marko je opušteno došao pred matičarku, a Murina je mama zaključila da fizički odgovara dečkima koji se sviđaju njezinoj kćeri. Mura je naglasila da se mora dogoditi klik među njima kako bi veza imala šanse, a i Marko je istaknuo da je prvi dojam najbitniji. No kad je ugledao Muru, zapitao se zašto se prijavio jer je očekivao nešto drugačije. Nažalost, i Mura je odmah zaključila da on nije njezin tip. „Možda sam očekivao stariju osobu, možda ozbiljniju. Inače volim biti s mlađim curama, ali ovo je možda previše“, rekao je Marko dok mu je Mura govorila da je njoj prednost to što je stariji od nje. Oboje su imali lijepe zavjete, no Marko je natuknuo kumu da želi ići kući.

Početak za Muru i Marka nije bio idealan, a stručnjaci su spojili još jedan par. Predstavili su Josipa koji proživljava novu mladost, hedonist je koji bi volio imati mlađu djevojku, srčana osoba koja voli biti u pravu. Josip (Jole) dolazi iz Frankfurta, zovu ga Kralj Saune jer, kako kaže, ljudi iz cijele Njemačke dolaze kod njega da bi vidjeli njegov performans. Sve radi sa strašću, a ženi bi pružio sve; iskrenost, vjernost i sigurnost. Nije imao sreće u ljubavi jer kad god se dao cijeli - nije ispalo dobro. „Mene privlače izgled, ljepota, seksepilnost, znači da bude prava žena“, rekao je.

Stručnjaci su za Josipa odabrali Karmen (50), Gestalt psihoterapetkinju, koja traži čvrstog muškarca. Smatraju da je Josip muškarac koji bi joj mogao pružiti tu čvrstoću, ali su i primijetili da bi će u ovoj kombinaciji doći do 'sudara svjetova.' Zagrepčanka Karmen razvedena je sedam godina, a iz braka ima dva sina s kojima živi. U braku je bila 16 godina i priznaje da je odluka o razlazu bila jako teška.

Smatra da se često zanemarivala u braku jer je uvijek stavljala potrebe drugih ispred svojih. Kada je riječ o odabiru partnera, kaže: „Biram snažne muškarce koji me mogu zaštititi, želim se osjećati sigurno uz njega. Sviđa mi se kada je vitalan, vježba i brine se o sebi“, otkrila je i dodala kako će odsad investirati u odnos koliko i druga strana te priznaje da je kod nje uvijek prisutan strah od odbacivanja.

Dan je svadbe i oboje su bili uzbuđeni. Karmen nije zamišljala kako bi njezin mladoženja mogao izgledati osim što je predosjećala da će biti stariji. Bilo joj je da zrači optimizmom i veseljem. Josip je očekivao neku pravu ženu koja će ga zavoljeti jer on će joj pružiti sve što je u njegovoj moći.

Pred matičarku je stigao nervozan jer je pomislio da je Karmenina kuma mladenka. Došla je i Karmen, a Josipovi gosti su je podrugljivo komentirali i govorili kako nije njegov tip žene. Unatoč negativnim reakcijama gostiju, Josip nije skrivao osmijeh i rekao je Karmen da je zadovoljan onim što vidi. S druge strane, Karmen je komentirala da je prenizak te dodala: „Nisam očekivala nekog starijeg.“

Mura i Marko odradili su fotografiranje - njemu je bilo nelagodno jer se još ne poznaju, no Mura je bila zadovoljna i rekla: „Uspio me opustiti u potpunosti.“

Kod Josipa i Karmen, snimanje je prošlo u ozračju smijeha i šale. Unatoč opuštenoj atmosferi, Josip je primijetio da Karmen djeluje umorno, a ona nije bila oduševljena time što je Josip isticao da je stidljiva. „Nije svjestan da ja imam granicu i da to nema veze sa stidljivošću“, objasnila je.

Također, Josipova taktilnost nimalo joj se nije svidjela jer se još ne poznaju. „Nismo još ništa definirali, a već si dozvoljava da bude tako blizu, to mi je previše“, objasnila je Karmen i dodala kako je stekla dojam da je zaigran, a i plus je što zna plesati.

Prvi ples mladenaca bio je neobičan jer je Karmen odabrala bachatu, u čemu je jako vješta, a Josip se nije baš snašao. No kad su krenule njegove pjesme, situacija se promijenila, a mladoženja se pokazao u pravom svjetlu. Karmen se nije svidio mladoženjin izbor glazbe, kao i još neke stvari, pa je rekla: „Josip je previše sirov za mene. Volim decentno, a on mi je malo sirovina“, rekla je Karmen kumi koja se boji da je mladenka na prvu izgubila interes.

Kako će se razvijati odnosi između dva nova para - ne propustite pogledati sutra u 21.15 na RTL-u u novoj epizodi 'Braka na prvu' ili već danas na platformi Voyo!

