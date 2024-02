U novoj sezoni RTL-ovog showa 'Brak na prvu' neki parovi su odmah "kliknuli", dok neki čekaju da se rasplamsaju iskrice. Show 'Brak na prvu' pratite na RTL-u ponedjeljkom i utorkom ili 24 sata ranije na platformi Voyo!

Ana i Alen

Prilikom prvog susreta Ani se Alen odmah svidio.

Ana i Alen, Brak na prvu

''Vidim da je visok, crn, huh! Onda mi se okrenuo i nasmijao'', komentirala je Ana. No, Alen se nije činio prezadovoljnim.

“Šok, šok, definitivno šok i samo šok”, komentirao je Alen. Nekako uvijek jedno zamišljamo, a drugo nam se ostvari”, rekao je.

Tina i Tiago

Da postoji ljubav na prvi pogled, dokazuje vjenčanje upravo ovog para. Među njima stvorile su se iskrice pa je odmah nakon vjenčanja došlo i do poljupca. Prvi dojam oboje je ostavio bez daha, a smatraju i kako su stvoreni jedno za drugo.

„Mislim da smo stvoreni jedno za drugo“, rekao je presretni mladoženja, a mladenka dodala: „Mogu reći da je nešto bilo u zraku - gledao me ravno u oči, što mi se sviđa i znači da je dobar sam sa sobom.“ Nakon što je na red došao i njihov prvi ples, gosti su primijetili puno strasti između novog para te vidjeli da ih i ples povezuje.

Josip i Renata

Ovaj par je prije samog upoznavanja bio totalno bez očekivanja, a otkrili su i da ako se ne svide jedno drugom na prvu, neće moći opstati. Renata je otkrila kako je kako joj se Josip činio jako simpatičnim i da osjeća energiju.

Renata i Josip, Brak na prvu

"Dečko se čini simpatičan, ali i dominantan. Osjetim tu energiju. To zasad mogu reći. Ništa više. Neću govoriti unaprijed, ali čini se uredu", rekla je staloženo Renata. Josipu se Renata svidjela te kako tvrdi, ispunila je sva njegova očekivanja. "Rekao bih kako je Renata ono što sam očekivao. Ispunila je moja očekivanja kada je riječ o vanjštini. Itekako valja Renatu upoznati i to ćemo i ostvariti", rekao je Josip.

Filip i Tamara

Filip i Tamara na ceremoniji su izrekli sudbonosno 'da', a on je nakon čina vjenčanja iskreno rekao što misli o svojoj partnerici.

"Pa nije to moj tip cure. Ne bih mogao nikada s takvom curom. Prvo, zubi su mi najbitniji kod cure, znači ne mogu vidjeti žute zube. I to ti je to. Lijepo ti kažem. Tetovaža, ovakva… Ne bih je baki doveo nikada", zaključio je.

Tamara i Filip

Tamara je svjesna da Filipu fizički ne odgovara, no to joj nije teško palo.

"Doznala sam o njemu da se ne poklapamo u jako puno stvari. Ne voli glasne žene. Tu sam", rekla je Tamara.

Anton i Nikolina

Antonova prva reakcija o Nikolini je jako pozitivna, ali moraju se bolje upoznati. Gosti su bili optimistični i misle da bi mogli biti odličan par.

Nikolina i Antun, Brak na prvu

„Rekle su mi sve moje cure da sam mu se svidjela i da me upija“, rekla je Nikolina. Na fotografiranju su bili dosta opušteni, a Nikolinu je oduševilo njegovo traženje pravog pristupa prema njoj.

Lovre i Klara

Između Lovre i Klare su frcale iskre. "Sviđa mi se", rekla je Klara, a Lovre nastavio: "Najviše mi se svidjelo što je u jednu ruku sramežljiva, a u drugu se vidi da ima vatre u njoj, to je simpatično."

Foto: RTL Foto: RTL

Lovre nije mogao sakriti oduševljenje pa je rekao: "Mislim da sam našao srodnu dušu i da će to dobro funkcionirati, barem ova dva mjeseca."

Foto: RTL Foto: RTL

