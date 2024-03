Mura Klara i Marko su novi par koje gledamo u "Braku na prvu" na RTL-u, čije su epizode dostupne dan ranije na Voyu, a ona je sada za RTL.hr. otkrila nešto više o njihovom odnosu za koji, kako kaže, misli da ide u dobrom smjeru.

"Možemo potvrditi naše emocije", započela je Mura Klara i dodala da to nisu očekivali jer nisu odmah imali onaj prvi klik.

"Mislila sam da je sve gotovo, da sve pada u vodu, a sad već mogu vjerovati da će biti nešto", zaključila je Mura Klara.

Marko je bez mana

Stručnjaci su je spojili s Markom, a čini se kako su pogodili jer su ubrzo postali prisni. Kemija je očita, a priznali su i kako jedan drugoga privlače i na seksualan način.

"Seksualna kemija dolazi kada se pojave osjećaji, to je normalno, ne smatram to lošim. To se nije odmah pojavilo, nakon nekog vremena…", priznala je Mura Klara koja je za Marka rekla da je dečko bez mana.

"Dobar je dečko, primjer kakav bi trebao biti. Drago mi je da se počeo truditi oko mene", naglasila je i dodala da se planira truditi oko njega onoliko koliko se on trudi oko nje, a koliko je njime zadovoljna, dokazuje činjenica da mu je tijekom snimanja dobacila da ga neće pustiti jer za ono što voli, grize i čupa.

"Uvijek sam direktna, uvijek kažem što mislim, što se toga tiče, nemam problema", rekla je kroz smijeh i naglasila da je jedino negativno to što je Marko izgubio vjenčani prsten, ali ne smatra kako će to utjecati na njihov odnos na neki način.

"Jako se veselim, baš me zanima kako ćemo funkcionirati, smatram da ćemo se slagati i da neće biti problema", izjavila je.

