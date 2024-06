Mura Klara, kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo, već je na dan vjenčanja svom suprugu Marku otkrila koliko obožava pjevačicu Nedu Ukraden i kako se pronalazi u njezinim pjesmama.

Njoj je čak i posvetila tetovažu, a prošloga se tjedna pohvalila kako je imala priliku upoznati svog idola.

Foto: RTL Neda Ukraden, Mura Klara

"To je za mene bio susret života. Mislila sam da će mi srce stati. Nisam vjerovala da ću je ikada upoznati. Kada se to dogodilo, shvatila sam da je ona pristupačna osoba koja zaista voli obožavatelje. Kasnije sam išla na njezin koncert u Maribor. Ostala sam do samoga kraja", otkrila je Mura Klara za RTL.hr.

Mura je čak i Marka zarazila Nedinim hitovima, a sad je objavila fotografiju na kojoj se prerušila u svoju omiljenu pjevačicu.

Foto: RTL Neda Ukraden, Mura Klara

Inače, sociološki eksperiment 'Brak na prvu' uskoro se bliži svome kraju, a početkom tjedna saznat ćemo jesu li Mura Klara i Marko, ali i ostali parovi, ostali u dobrim odnosima i jesu li i dalje zaljubljeni.

