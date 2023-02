Kandidati se pripremaju za novu zajedničku večeru. Lorena je dosta skeptična oko susreta, ali ne želi unaprijed paničariti. S druge strane, Marko i Andrea su sigurni kako će im biti zanimljivo zbog novog para koji će na svoj način ''začiniti'' večer.

Uzvanici polako stižu na lokaciju, a složni su kako će večeras zvijezda večeri biti – Miljana. ''Svi nekako osjećaju istu vibru prema istoj osobi'', komentirala je Lorena, a osjećaj da će večer biti prepuna drame i dalje ju je pratio.

Marko je ostalim kandidatima odlučio reći jednu važnu vijest koja ih je oduševila – seli se u Zagreb te Andrea i on počinju ozbiljno graditi svoj ljubavni odnos.

Miljana u centru pozornosti

I uzbuđeni Miljana i Marko A. konačno su im se pridružili, a ostali parovi bili su šokirani Miljaninim izgledom jer se pojavila s ružičastom perikom. ''Bio je dobar osjećaj, volimo da je sva pažnja usmjerena prema nama, da šokiramo publiku'', uživala je Miljana, komentiravši da je ovdje previše plavuša na istom mjestu.

''Maškare su došle, bilo mi je to bezveze'', iskren je bio Dario.

Miljana i Marko A. kandidatima su prepričavali događaje s medenog mjeseca, a eksperti su primijetili kako Loreni i Stefanu, po neverbalnom govoru tijela, Miljana i Marko A. nisu sjeli.

''Imam osjećaj da nas čekaju kao neki vukovi, oštri zubi, cure im bale, mi smo kao svježe meso, oni će nas salijetati sa svih strana. Nas dvoje smo bili pripremljeni na to što nas čeka'', objasnila je Miljana, dok je Marko komentirao da je vidljivo kako su nekima sjeli, a nekima – ne.

Kandidati s predrasudama

Započela je večera, Marko i Stefan pokušali su započeti ležerni razgovor o hrani i apetitu, no Marko A. ih je napao da su puni predrasuda. Lorena se umiješala pokušavajući dati do znanja Marku A. da svi u društvu funkcioniraju na temelju predrasuda te mu je rekla da joj se sviđa kao osoba.

''Upoznaj me pa vidi, nemoj pretpostavljati, to je niža razina komunikacije'', bio je spreman na igru Marko A.

Hedviga je podijelila s Tihomirom i Manuelom kako je jutros prvi put vrlo izravno pitala Zorana u kojem smjeru ide njihov odnos, nakon što joj on nikad dosad nije riječima potvrdio da želi biti samo s njom. Zoran je smatrao da je svojim djelima dovoljno pokazao kako percipira njihov odnos.

''Svaka žena treba potvrdu riječima… Zbog prijašnjih iskustava stvarno sam trebala da mi kaže da je to – to'', rekla je Heda pa dodala, ''Imaš fejk brak, a stvarne osjećaje i nije ti jasno do koje mjere je to stvarno, a do koje je umjetno!''

''To što je Heda izjavila, zapravo smo postigli svoj cilj. Unutar ovog eksperimenta, da pojedinac postigne takve osjećaje, to je ono što mi tražimo'', kazala je zadovoljna ekspertica Iva Stasiow.

Krize u brakovima

Lorena priprema Miljanu na to da će zasigurno u braku doživjeti neku krizu. Miljana smatra da im zasad ide odlično i odgovaraju si, ali joj ponekad nedostaju njezini mali momenti iz samačkog života.

''Na prvu, ne vidim neku preveliku kemiju, više prijateljski odnos'', komentirala je novi par Petra. ''Vidi se da je glumica i to se odražava i na njezinom ponašanju i izvan posla'', komentirala je Andrea. ''Čini mi se OK i ne znam imam li ja neku kočnicu prema njoj ili je to moj unutarnji osjećaj da nešto ne štima'', priznala je Lorena.

''Ona je sa sobom u super balansu, ali mislim da on nije toliko za nju. Ne može on nju stimulirati, ona je radoznala, on nije'', zaključila je Miljana.

Kandidatima se ne sviđa novi par

Čim su se Miljana i Marko A. maknuli iz prostorije, odmah se pokrenuo razgovor o njima. Dariju i Marku se ne sviđa Miljanina ekstravagancija, ali Petri i Loreni je baš to ono posebno kod nje.

''Ona je osoba koju voliš ili ne voliš, nema između. Ili će biti – ne podnosim je ili mi je super'', složili su se, dok su zaključili kako je Marko A. dosta uvredljiv.

Miljana s Markom A. također komentira ostale kandidate. Stefan joj je kao ''slika bez tona'' i previše pasivan, a posebno joj se nije svidjela Manuela zato ni ne pokušava gledati u smjeru u kojem ona sjedi.

''Čini se dosta invazivna, pretenciozna i željna pažnje'', komentirao ju je Marko A.

''Mislim da im smeta što odskačemo. Na svadbi su nas malo iskrenije podržali, sad im već malo smeta'', rekla je Miljana. ''Što god da su oni imali, mi smo to promijenili. Ako je to bila harmonija, mi smo je uzburkali. Prilično smo preuzeli pažnju'', rekao je Marko A.

Kad su se svi ponovno okupili oko stola, Lorenu su zanimali stavovi Marka A. o nejedenju mesa. Time je nenamjerno i nesvjesno potaknula raspravu kandidata i trzavice jer on nije htio ulaziti u detalje svojeg odabira i načina života.

''Govori da ne nameće stavove, ali ako si suprotnog mišljenja, on se nađe uvrijeđen… I onda se trudi pronaći neki lijep način da ti nametne taj svoj stav'', smijao se Dario.

A nakon večere, bilo je vrijeme i za dojmove. Stefanu je danas bilo dosadno, a Loreni jako zanimljivo jer je puno ispitivala Marka A. koji joj je intrigantan. Na Marka A. najveći dojam ostavila je Lorena jer ima osjećaj da čim se on pojavi, odmah joj se lice ozari. Miljana je jako oduševljena Tihomirom koji je za nju veliki gospodin.

A hoće li novi par pronaći zajednički jezik s ostalima ili se neće ni pokušati uklopiti, gledatelji će doznati već sutra od 21.15 sati u 'Braku na prvu'.