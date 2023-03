Ponovni susret mjesec dana nakon završetka eksperimenta donio je brojna iznenađenja, a kandidatima su se večeras posljednji put pridružili stručnjaci, koji su im napomenuli da sad imaju priliku osvrnuti se na svoje iskustvo u ovom sociološkom eksperimentu.

Tihomir i Manuela između ostalog dotaknuli su se rasprave o kuhanju kave.

"Ja sam 30 dana kuhao kavu ujutro, a nikad nisam doživio da je ona skuhala jednu kavu", požalio se Tihomir na što su ga eksperti pitali je li to iskomunicirao s Manuelom. "Naravno da sam joj rekao."

"Znači, on se uvijek ujutro dizao prije i mene je čekala ta kava", odgovorila je Manuela i pitala zar je trebala alarm naviti ranije da se digne prije njega. "Da, digneš se prije i skuhaš kavu."

"Nije li to malo sebično", zapitao ju je Tihomir i dodao: "Mi smo odrasli ljudi, ti bi trebala znati ili pokazati volju da želiš uzvratiti. Neke stvari ne treba izgovarati. Neke stvari se automatski događaju."

"Vidim da apsolutno ništa nije došlo do njega. Sve je bilo 'ti si trebala znati ovo, ti si trebala znati ono'. Vidim da me potpuno drugačije shvaća. Kao, on je obiteljski tip, kao on pazi na druge, oprosti, ali stari moj - na mene ništa nisi pazio. To što si skuhao kavu, to ti je sve bilo", rekla je Manuela i zaključila da između njih dvoje jednostavno nije išlo i to je to.

I dok su se Miljana i Marko sa strane smijali kako Tihomir uvijek puno priča, Lorena je sa Stefanom komentirala kako su na medenom mjesecu Tihomir i Manuela bili potpuno drugačiji. "Ja sam dobila sliku da se oni super slažu, a i bilo je tako."