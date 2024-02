Klara i Lovre su bračni par u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' koji pratimo na RTL-u i dan ranije na platformi Voyo, a njih dvoje imaju problema od samog početka te je Klara sada za RTL.hr priznala da ju Lovre umara i da joj stvara veliki stres.

"Ne mogu ja reći da se on ne trudi, ali umara me sve to. Umara me da ja pazim kako ću ja njemu nešto reći. Da ja pazim hoće li on shvatiti na način na koji ja njemu želim nešto reći ili objasniti", rekla je Klara za Lovru s kojim trenutačno nije u dobrim odnosima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL Brak na prvu

Renata i Josip će biti njihovi novi susjedi, a Lovre je primijetio da se Klara jako promijenila jer se Renata i Klara poznaju privatno.

"Promijenila se za 180 stupnjeva negativno otkako je došla njezina prijateljica u ovaj show. Ova joj je isprala mozak i nažalost, oni će biti naši susjedi. I dalje će joj prati mozak tako da je to jedna šteta. Eto, šteta", rekao je Lovre koji je jednom prilikom komentirao kako je Renata pametna, dobra, kulturna i velika radnica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Čini se kako je promijenio mišljenje.

Foto: RTL Foto: RTL Lovre i Klara

Klara ne dijeli Lovrino mišljenje te je naglasila kako je presretna što je Renata s njom u emisiji jer joj olakšava njezinu situaciju s Lovrom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Spavaju odvojeno

"Presretna sam što je ona sa mnom tu i što smo susjede. Da nemam nju, pukla bih zbog ovog stresa i opterećenja. Apsolutno mi olakšava", rekla je Klara koja se u razgovoru s Renatom dotakla i teme spavanja u krevetu sa svojim supružnicima.

"Ne odgovara mi njegova blizina, ne odgovara mi njegova energija. Navikla sam sama spavati. Ne mogu, ne želim", rekla je Klara, a Renata je dodala kako je ona odmah jasno postavila granice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL Renata i Klara

Podsjetimo da ovo nije prvi put da Lovre ima negativno mišljenje o nekom od sudionika iz emisije jer je nedavno komentirao i Josipa za kojeg nije imao nimalo lijepe riječi.

"Da nije Josipa, bilo bi sve dobro. Satrao me čovjek, zaludio me, pojeo mi je sve živce. Ne mogu ga više slušati, ubio mi je mozak. Ubio me čovjek. Ne znam je li dobar ili loš. Što dalje od mene. Ne mogu više ljudi moji. Poludio sam. Glava mi puca. Satrao me. Ubija me. Klara misli da je do nje, ali nije", rekao je Lovre.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL Brak na prvu

Novu epizodu sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' pogledajte odmah na platformi Voyo!

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Lovre nezadovoljan zbog novih susjeda - Renate i Josipa: 'Ona je Klari isprala mozak'