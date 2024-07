Liječnica Petra Meštrić iz "Braka na prvu" u travnju je otkrila da ima dečka, no sada je ljubavi došao kraj. O bivšem dečku nije voljela puno pričati, s obzirom da se on ne voli eksponirati u medijima.

Petra je na Instagramu odgovarala na pitanja koja su joj postavljali pratitelji, a mnoge je zanimao njen ljubavni status.

"Nisam više s onim čovjekom kojeg sam spominjala u intervjuima. U detalje ne bih ulazila jer je previše drugih ljudi u to upleteno. Kandidata trenutno ima, ali ni jedan mi se nije posebno istaknuo. Ne zato jer nisu kvalitetni, baš naprotiv, ali nijedan nije puni paket onoga što ja tražim", napisala je Petra u četvrtak na Instagram profilu.

"Što misliš o curama koje imaju OnlyFans?", glasilo je drugo pitanje.

"Ne mislim o curama koje imaju OnlyFans. Zašto ti misliš o njima? Zaista, nije me briga što drugi ljudi rade dokle god ne štete nekoj drugoj osobi. Nisam osoba koja hejta, osuđuje, ne znamo tuđe razloge, ali ih ne trebamo ni znati. Gore sam stvari čula da rade ljudi koji su na van fini, a u svoja četiri zida… bolje da ne komentiram. To je sve što imam za reći o ljudskom rodu. Naravno da ću sugerirati osobi da potraži neki drugi vid zarade i da joj to i nije najbolja opcija, ali sigurno neću pljuvati po toj osobi u komentarima i slično", odgovorila je Petra.

Progovorila o uspjehu

"Da postaneš jako poznata voditeljica, bi li se odrekla posla doktorice?", zanimalo je fanove.

"Ja uvijek postupam u skladu sa svojim srcem i emocijama. Voljela bih raditi oba posla jer realno u životu ni nemam nešto puno više osim posla (svojom odlukom). Postoje zamjene, godišnji, milijun opcija. Ali definitivno moje psihičko zdravlje, sreća, ispunjenost su mi na prvom mjestu što god mi donosile te stvari ja ću se time baviti. Davno sam naučila da ne vrijedi biti rob drugima i da jedino sretan i ispunjen čovjek može i na poslu dati svoj maksimum", napisala je Petra.

"Što smatraš svojim najvećim osobnim uspjehom?", pitali su je pratitelji.

"Iskreno, tu neku javnu karijeru i pojavnost u medijima. To mi je bio san od najmanjih nogu i zato ću upravo to uvijek izdvojiti kao najveći uspjeh", odgovorila je liječnica.

O komentarima

Petra se zatim osvrnula i na komentare koje dobiva na društvenim mrežama.

"Odgovaram komentatorima, ali smatram da to nije najbolja ideja. Uglavnom ih volim zezati i još malo potpaliti vatru. Fascinira me do kuda seže ljudski bezobrazluk, zbloba i koliko ljudi oko nas zapravo imaju problema sami sa sobom. Taj tok misli, mržnja… Ne znam kako bih to opisala. Pokušavam ponekad s njima komunicirati da osvjeste gdje je možda problem, ali ne ide", započela je.

"Što se tiče javljanja u inbox i komentiranja na mojim računima, e ti pojedinci zaslužuju poseban krug pakla. To je jednostavno toliko nisko da za to nemam riječi. Konstruktivna kritika je jedno, sve ostalo je čista zloba i nedostatak elementarnog odgoja. Zanimljiva je situacija da su 99% njih jaki samo online, baš me zanima priđu li tako ljudima i uživo i komentiraju. Lažni profili isto. Moja poruka: Ako nemaš hrabrosti reći nešto nekome uživo, nemoj ni glumiti ratnika preko lažnih profila online", zaključila je.

