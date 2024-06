Kako se bliži kraj sociološkog eksperimenta "Brak na prvu" koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo, odnosi nekih parova se lome, dok je odnos nekih parova jači nego ikad. Mura Klara i Marko kliknuli su na samom početku emisije, a sada su odlučni da žele provesti ostatak života zajedno. Mura Klara priznala je stručnjacima da joj ne smeta Markova prošlost.

"Razumna sam osoba i ne osuđujem ljude na prvu. To priznanje je u meni probudilo emocije koje su nas povezale i potvrdilo mi je da ću uvijek biti tu uz njega, a on to neće ponoviti", priznala je Mura Klara.

Oboje su potvrdili kako je ovo između njih ljubav.

"Vidim se s njom u daljnjoj budućnosti i ponosan sam što sam ušao u eksperiment", rekao je Marko, a Mura Klara se nadovezala rekavši kako želi provesti život s njim. "Tek sad počinje pravi posao – izvan ovoga", zaključila je.

Foto: RTL Mura Klara i Marko

Danijela je promijenila mišljenje

Zanimljivo je da je Danijela u zadnji tren promijenila odluku napisanu na papiru.

"Piše da ostajem, no ja bih napisala da odlazim'', rekla je Danijela, a Alan je zaključio da želi poraditi na njihovom odnosu.

"Definitivno želim ostati, vjerujem da Danijela može progovoriti i razgovarati, želim to jer smo ljudi. Moja konačna odluka je da ostajem", komentirao je Alan. Danijela je pristala ostati, no priznala je kako joj je jako bitno što je danas rekla dosta.

Foto: RTL

Renata stala u Alanovu obranu

Renata je ponovno stala u obranu Alanu, a Danijela je Renati priznala da ju je svojim postupkom jako povrijedila.

Naime, Renata je objašnjavala da brani Alana zato što zna da je zaljubljen u Danijelu, ali ne zna to izraziti na pravi način da joj to pokaže.

"Znaš kako si me sada povrijedila…", rekla je tada Danijela Renati.

Foto: RTL

Klara i Lovre su napustili sociološki eksperiment!

Lovre je prilikom izlaska iz eksperimenta otkrio što je iz njega naučio i koliko je Klara negativno utjecala na njega

"Ovo je najveća promjena u mom životu, da sam ovako smiren i da se mogu kontrolirati kada te netko provocira", priznao je Lovre. Osim toga je naglasio kako još nije spreman za pravu ljubav

"Posebno sada, kada sam vidio kako se djevojka od 25 godina ponaša – nije dobra situacija'', priznao je i dodao kako ovo nije kraj kakvom se nadao.

"Ovo nije moj sretan kraj jer sam zbilja došao s namjerom da upoznam ženu s kojom ću postati bolja osoba, a dobio sam suprotnost koja me uništila i psihički i fizički, no dobio sam dobre temelje za budućnost", zaključio je Lovre.

Foto: RTL Lovre i Klara - Brak na prvu

Renata i Josip također izašli iz showa

Renata je nakon izlaska iz emisije zaključila da je Josip jednostavno odustao njihove ljubavne priče, ali da je ponosna na sebe jer je kroz cijelo njihovo putovanje bila iskrena.

"Vidim i osjetim kroz posljednjih nekoliko tjedana vidim kako se to sve malo i ohladilo s njegove strane. Mislim da je odustao od ljubavne priče. Ponosna sam na sebe jer sam bila otvorena i iskrena, što nisam nikoga zavlačila i oduzimala vrijeme", komentirala je Renata na ceremoniji.

Josip je naglasio kako je ravnodušan.

"Bilo je zahtjevno, neću lagati, gospodski sam se ponio do kraja. Nije bilo uvreda s moje strane, nije bilo uvreda s njezine strane i to je ono najvažnije", zaključio je.

Foto: RTL Renata i Josip - Brak na prvu

Filip i Tamara izrekli zavjete. Ne bi ništa mijenjali

Tamara i Filip su si izrekli zavjete, a on joj je posebno zahvalio na smijehu i iskrenosti. Filip je priznao kako je u eksperiment ušao iz zabave i bez očekivanja te rekao: "Ovo za mene nije kraj, nego nastavak jednog divnog prijateljstva. Smatram da sam u tebi dobio osobu koju ću uvijek imati u svom životu."

Na kraju su se zagrlili, a Filip je Tamari još jednom zahvalio za sve lijepo što je rekla o njemu te su zaključili kako ne bi ništa mijenjali u svojoj bračnoj avanturi, kao i da već imaju jako puno dogovorenih zajedničkih druženja.

Tina i Tiago se nadaju zajedničkoj budućnosti

Tina je u zavjetima otkrila kako se nada zajedničkoj budućnosti s Tiagom i kako je zahvalna na svim trenucima, usponima i padovima te najviše na njemu. Također je otkrila kako često noću razmišlja o njemu.

Tiago je kasnije otkrio što misli o Tininim zavjetima.

"Osjećao sam da su na početku bili vrlo hladni, ali na sreću su se promijenili do kraja njezine izjave. Činilo se da nije baš sigurna u budućnost kao što sam ja bio, ali potpuno razumljivo zbog trenutne neizvjesnosti", rekao za RTL.hr i dodao da je on općenito jako romantična osoba.

"Nemam problema pokazivati svoje osjećaje prema osobi s kojom sam u vezi, kroz razne romantične geste i slično."

