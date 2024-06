Klara iz "Braka na prvu" nedavno je otkrila na društvenoj mreži da je ozlijedila ruku zbog čega su se mnogi zabrinuli. Sociološki eksperiment "Brak na prvu" gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

Foto: Instagram

"Vidim sve vaše poruke, odgovaram čim obavim pregled", napisala je i podijelila video u kojem je pokazala ruku u longeti.

"Ozlijedila sam se na svom poslu njegovateljice. Već neko vrijeme vučem tu ozljedu", rekla je za RTL.hr.

Lovre stao u Klarinu obranu

Podsjetimo, Klara se na večeri u "Braku na prvu" suprotstavila Alanu zbog njegovog ponašanja, odnosno pitanja koje je postavljao Nikolini. Alanu se Klarine riječi nisu svidjele te ju je nazvao balavicom, a Lovre nije razmišljao ni trenutka treba li stati u Klarinu obranu.

"Čuješ ti majmune! Balavica je bila moja bivša žena. Zato, ako imaš se kome obratiti, obrati se meni", rekao je Lovre Alanu.

Klara mu se također zahvalila, a potom prokomentirala cijelu situaciju.

Foto: RTL

"Ne mogu reći da me to iznenadilo. Više bi me iznenadilo da nije tako reagirao. Hvala mu sto puta što je tako reagirao", zaključila je.

