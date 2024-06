Klara Kokić, kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', čije propuštene trenutke možete pogledati na platformi Voyo, slegnutih se dojmova osvrnula na svoje iskustvo u RTL-ovom showu, a otkrila je i kako danas izgleda njen odnos s bivšim suprugom Lovrom.

Nakon što je sve završilo, kaže, neobičan je osjećaj gledati sve što je proživjela preko televizije, a iz 'Braka na prvu' trudi se zadržati samo lijepe uspomene.

Kao najpozitivnije iskustvo istaknula je svoje izlete s Lovrom, s kojim je popravila odnos nakon završetka eksperimenta.

"Lovre i ja smo iz eksperimenta izašli s dosta trzavica, u ne baš najboljim odnosima. Nismo se čuli praktički cijeli show. Čuli smo se nedavno. Izašli smo, kažem, ne u najboljim odnosima, ali evo..., sad smo stvarno bolji i mislim da je sve to tamo trebalo biti tako da bi sad vani bilo ovako kako je", rekla je Klara.

Otkrila je i da se upravo ona javila svom bivšem suprugu, nakon što je Lovre objavio njezinu fotografiju na društvenim mrežama.

"Imala sam potrebu da mu zahvalim što je stavio moju sliku i u biti, tako smo nekako krenuli u komunikaciju", izjavila je Klara, koja je s Lovrom tada razgovarala o svemu što se između njih odvilo i o odnosima kandidata u RTL-ovom showu.

Foto: RTL

"Prvobitno smo se ispričali jedan drugome, ja za svoje ponašanje, on za svoje ponašanje. Mogu reći da smo zakopali sve ratne sjekire", otkrila je i dodala kako ništa ne bi mijenjala, osim eventualno malo više razumijevanja i bolje komunikacije između njih dvoje.

Bez obzira na to što su imali puno nesuglasica, Klara je istaknula da su Lovre i ona pokušali dati priliku ljubavi i to više puta do sada. Ipak, ljubav se između njih dvoje, za sada još nije dogodila.

