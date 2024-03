Klara i Lovre iz 'Braka na prvu', koji možete pratiti na RTL-u ponedjeljkom i utorkom i 21:15 i na platformi Voyo (gdje su epizode dostupne 24 sata prije), nakon burne večere su porazgovarali o tijeku događaja zbog čega su oboje ostali ljuti, a sve je eskaliralo u stanu.

"Svi se foliraju, a ti si najiskreniji", bila je sarkastična Klara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sram te može biti za to sve što si rekao. Svi su ti krivi za sve, a nikad ne priznaš krivicu. Evo ja ti to kažem. Ja sam mlađa od tebe, a ne da sam zrelija i odgovornija nego sam daleko zrelija. To sam dokazala. A što si ti napravio? Sram te može biti. Ispadaš toliko dvoličan da nisi ni svjestan. Jedno pričaš, drugo misliš, treće radiš", naglasila je.

Lovre je svjestan da je odnos s Klarom jako narušen.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Što se tiče mog plana s Klarom, nema ga, a najsretniji bi bio da je više nikad ne vidim u životu", priznao je i dodao da dosad nije pokazao pravo lice.

"To nisam ja, Lovre bi puno burnije reagirao i otkrio bi još više stvari koje su se dogodile van kulisa kamera", zaključio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Ovakvu Klaru dosad još nismo vidjeli! Lovri sasula sve u lice: 'Sram te može biti, sram!'