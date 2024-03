U novom tjednu najpopularnijeg sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', čije napete trenutke pratimo na RTL-u i na streaming platformi Voyo, stručnjaci su odlučili spojiti još dva para, od kojih je jedan 59-godišnji Josip i devet godina mlađa Karmen.

Kada ju je vidio, Josip nije mogao sakriti osmijeh s lica, a mladenka je priznala da je u trenutku dolaska pred oltar bila vrlo nervozna, ne znajući što će je tamo dočekati.

Unatoč negativnim komentarima koje su Josipova obitelj i prijatelji rekli o Karmen na temelju njenih godina i izgleda, njih dvoje su se u početku dobro slagali i imali su lijepu ceremoniju vjenčanja, no nije dugo trebalo da započnu prve nevolje u raju.

Na zajedničkom fotografiranju mladenku je zasmetala fizička bliskost, što je jasno dala do znanja: "Osobni prostor mi je jako važan. Preintimno mi je kad smo preblizu, a ne poznajemo se", rekla je svom novom suprugu Karmen, a on je obećao da će se truditi ispraviti pogrešku.

Do istog problema došlo je i na ceremoniji vjenčanja, gdje je Josip inzistirao na bliskosti, što je ona ponovno dočekala s nezadovoljstvom.

"Ili se volimo ili se ne volimo. Nema sredine", jasan je bio Josip na Karmenino inzistiranje na razgovoru o njihovom odnosu, a priznao joj je i da bi napravio sve za nju, ukoliko se dokaže kao ona prava.

Zašto je prekinuo prvi brak?

Mladenku je zanimalo i zašto je Josip prekinuo prethodni brak, a on joj je otkrio što se između njih ustvari dogodilo.

"To se nije trebalo dogoditi. Bio sam mlad i neiskusan. Nisam se uopće trebao oženiti. Ratne godine, bila je trudna, i tako se dogodilo", rekao je iskreno Josip, nadajući se da će njegovim odgovorom tema o bivšoj završiti, no to se ipak nije dogodilo.

Iako je htio prekinuti razgovor o bivšem braku, Karmen su jako zanimali detalji, a kasnije je priznala i da joj nije fer što o svojoj bivšoj supruzi priča negativno. "Zasmetalo me je to", zaključila je.

U sljedećem tjednu 'Braka na prvu' mladence čeka medeni mjesec i preseljenje u zajednički stan u Zagrebu, a kako će reagirati stari kandidati i hoće li ih prihvatiti, vidjet ćemo u ponedjeljak i utorak na RTL-u, a za one nestrpljive epizoda će biti dostupna na platformi Voyo čak 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

