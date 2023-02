U današnjoj epizodi 'Braka na prvu' nastavila se ceremonija pa su Petra i Dario sjeli pred eksperte koji smatraju da se oni previše fokusiraju na svoje različitosti umjesto na sličnosti.

„Slažemo se, poštujemo jedno drugo“, istaknuo je Dario, a s njim se složila i Petra te dodala kako se oni brinu da se osoba s druge strane osjeća ugodno. Ekspertica Iva željela je znati mogu li njih dvoje razgovarati o tome što im se sviđa jedno kod drugoga te im objasnila kako su oni zapeli na tim različitostima.

Dario je rekao kako je već priznao da mu se sviđa Petrin izgled, a Petra dodala: „Na prvu mi se kod Darija sviđa stil oblačenja. Ima jako lijepe oči.“ Osim izgleda, otkrila je kako joj se sviđa što Dario ima planove za budućnost te neku viziju i radi kako bi to ostvario.

Iva je nastavila ispitivati Darija zašto je rekao da mu je draža kad se kamere ugase, a on je objasnio: „Drukčija mi je osoba; opuštena i zabavna, a pred kamerama se ne želi predstaviti u nekom lošem svjetlu.“ Petra ne vidi problem u svom ponašanju pa i ne zna kako da to popravi jer se ponaša u skladu sa sobom i svojim emocijama. Oboje su odlučili ostati u braku.

Sljedeći par bili su Saša i Bojan. Nakon isječka drame koja se odvijala među njima od njihova vjenčanja do danas, eksperte je zanimalo kako je Bojan sve to doživio. On je objasnio da nikad nije ni tražio od Saše bilo kakvu emotivnu komponentu jer se došao u show prijateljski družiti i doživjeti nešto novo.

Ekspertica Iva primijetila je kako Saša djeluje jako ljutito, a s njom su se složili i Nelly i Boris. „U vanjskom svijetu nemam muške prijatelje s kojima sam bliska i za mene obavljanje tih zadataka i druženje tog tipa nije realno između muškarca i žene. Sa svojim prijateljima ne pijem vino na terasi prije spavanja, sa svojim prijateljima - i ženskim, a ne muškim, nisam 24/7. Znam da je ovo eksperiment, ali što je mnogo, mnogo je“, opravdavala se Saša. „Toliko bahat i nepristupačan način, svi smo mi okretali očima“, komentirala je Lorena.

Eksperti su pokušali razumjeti Sašu i njezine emocije, a ona je dodala da može prihvatiti druženje s nekim parom ili odlazak u kazalište. „Saša ima promjene raspoloženja i nekakve svoje filmove u glavi, svoje ideje i teško je s tim, a kamoli protiv toga“, rekao je Bojan dok Boris smatra kako Saši treba jedna duboka emocionalna povezanost. „Da druga strana vidi pravu Sašu iznutra i dozvoli joj da bude svoja“, dodao je. „Pored njega nisam uspjela biti svoja, nego sam uspjela biti najgora verzija sebe“, rekla je Saša da bi potom rekla kako se ona i Boris uopće nisu razumjeli.

Dario je komentirao kako se činilo kao da mrzi Bojana, a Saša je nastavila: „Nemam se volju objašnjavati, a za mene uputstvo za upotrebu ne postoji.“ Eksperti su željeli da malo misli i na tuđe osjećaje, no Saša je to kategorički odbijala, govoreći kako je briga za nekoga koga je upoznala prije tri dana, no ipak je prihvatila da Bojan i ona imaju drukčiji pogled na svijet. Saša je još jednom ponovila kako je u show došla da bi upoznala sebe i vidjela kako to funkcionira ispred i iza kamera. „I pokušala sam sebe uvjeriti da sam došla zbog ljubavi“, dodala je. Unatoč svemu, ipak su odlučili pružiti priliku za izgradnju prijateljskog odnosa te su oboje napisali da ostaju. Kandidati su se veoma iznenadili jer su oboje, unatoč cijeloj drami odlučili ostati. „Bila sam prilično sigurna da će ostati. To je osoba koja traži medijski prostor i pažnju i da to želi. Voli te kamere više od ičega!“ komentirala je Lorena.

Idući na redu bili su Hedviga i Zoran. Eksperti su odmah primijetili njihovu bliskost, a Dario je komentirao kako su mu oni baš slatki. „Baš su kao dječica. Ta prva ljubav, drže se za rukice, uvijek se maze, baš su mi simpatični, lijepo mi je to vidjeti“, dodao je. „Sad toliko dobro ide da ne želim da se pokvari“, komentirala je Heda. Oboje su se složili kako su sretni i zadovoljni kako napreduje njihov odnos. Heda je iskreno priznala da je dosta oprezna u vezi njihova odnosa jer je jako ranjiva zbog svog zdravstvenog stanja, ali Zoran zasad sve odlično podnosi. „Mislim da su oni u početku doživjeli najveći klik, ali ne smatram da imaju najveći potencijal ostati skupa“, komentirao je Stefan.

Posljednji par ove ceremonije bili su Manuela i Tihomir. Oboje su podijelili svoje doživljaje sa svadbe, ali su također priznali kako još nisu u ljubavnom odnosu. Poučen iskustvom, Tihomir smatra da se ne treba žuriti. Eksperti smatraju da Manuela treba usporiti i prepustiti se, tako da Tihomir dobije priliku preuzeti neku inicijativu. „On se njoj sviđa i ona je sretna i ona kaže da je zadovoljna s tim odnosom, ali ja koliko vidim, oni meni nisu jedno za drugo. Previše on ima duhovnosti da bi vibrirao na njezinim valnim duljinama“, rekla je Saša.

Heda i Zoran poslije su komentirali današnju ceremoniju, bili su im jako zanimljivi komentari eksperata. Također, primijetili su da su Lorena i Stefan iako najmlađi par, jako zreli za svoje godine, a i lijepo izgledaju zajedno. Tihomir i Manuela također su komentirali ceremoniju i parove. Tihomiru su se jako dojmili Petra i Dario te jako želi da uspiju. Manuela se složila da je Petra zaista drugačija ispred i iza kamera. Naravno, razgovor nije mogao proći bez komentiranja Saše i Bojana jer su oba para iznenađena njihovim ostankom u eksperimentu.

Kako će se dalje razvijati situacija među parova - ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Braka na prvu' od 21.15 sati a RTL-u.