Tamara i Filip iz "Braka na prvu" su se dosta zbližili, a njihov odnos je zasad na prijateljskoj razini. Filip je nedavno upoznao Tamaru s bakom, a kako je proteklo druženje, otkrio je za RTL.hr.

"Da, baku sam upoznao s Tamarom. Došla je jedan dan na kavu. Bilo nam je odlično", rekao je Filip i dodao kako mu je njezino mišljenje jako bitno te je to jedan od razloga zašto ih je odlučio upoznati.

"Zanimalo me što baka misli o Tamari. Na druženju nam je bilo odlično, mogu reći jako zabavno. Zbližile su se i u jednom trenutku više nisam znao jesam li joj ja unuk ili Tamara", rekao je. Druženje je potrajalo nekoliko sati, a Filip kaže kako definitivno neće biti posljednje. "Baka je prezadovoljna s Tamarom i obožava je. Moglo bi se reći - baka je odobrila", dodao je.

Foto: Instagram Foto: Instagram

Filip nije htio otkriti je li baka odobrila prijateljstvo ili vezu, a u jedno je siguran.

"Baka i Tamara će sigurno ostati i dalje u kontaktu", zaključio je.

Podsjetimo, Filip je fotke s druženja podijelio u subotu na društvenoj mreži.

"Baka odobrila", napisao je.

Pratitelji na društvenoj mreži ugodno su se iznenadili što je Filip upoznao Tamaru s bakom, a svoje oduševljenje nisu krili.

"Kad muškarac stavi predrasude sa strane, proširi svoje vidike i uživa u ljepoti ljudske duše onda to ovako izgleda. Bravo Fićo, top ste!", "Vrh su. Ako su zajedno, baš sam sretna zbog njih", "Tako rijetko normalna cura, Fićo čuvaj to", "Navijam za vas, baš ste slatki", "Rekao si da ju nikada ne bi doveo baki. Nadam se da si naučio da nikad ne kažeš nikad jer ti se baš to i dogodi", "Vi ste stvoreni jedno za drugo", pisali su pratitelji.

Sociološki eksperiment "Brak na prvu" gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

