Kandidatkinja "Braka na prvu", koji možete pratiti na RTL-u ili platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji, Tamara Razum objavila je "Behind the scenes" u kojem su izazvali njezinog "supruga" Filipa Belića da napravi sklekove, dok mu ona stoji na leđima.

Kada su Filipu dali izazov sklekova, mislio je da je to "mačji kašalj", no onda su mu otkrili da ih mora napraviti s Tamarom na leđima.

"Hajde dobro, ali priznaj koliko si pojela peanut butter sendviča?", rekao je Filip, a Tamara se nasmijala na to i rekla "osjetit ćeš". No, onda se pitala što ako ne uspije odmah, ali imali su plan i za to.

"Samo se kesi, ponavljat ćemo", rekli su joj. Tamara je tako napravila, a Filip im je rekao kako je spreman za izazov.

Tri ture sklekova

Izazov se sastojao od tri ture sklekova. Prva tura sadržavala je pet sklekova, koji su djelovali da mu je bilo vrlo teško, a to je primijetila i Tamara.

"Nešto ti ne ide?", pitala ga je.

"Zagrijavam se", odgovorio joj je Filip.

Druga tura je uključivala deset sklekova, a u toj turi Filip je odlučio skinuti majicu kako bi mu bilo lakše.

"Ti to mene malo bušiš?", rekao joj je Filip.

Napravio je dva skleka, a onda je Tamara pala s njegovih leđa, nasmijala se i rekla: "Ups, moja greška, bumo još jednom".

Treća tura sadržavala je 15 sklekova. "Ajmo bejbe, pumpaj", vikala mu je Tamara dok je Filip uspješno odradio posljednje sklekove.

Izazvao gledatelje

Nakon što je Filip to uspješno odradio, izazvao je putem službenog RTL-ovog profila na TikToku, sve gledatelje da to probaju.

