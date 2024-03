Gledatelji 'Braka na prvu' hvale Tamaru i Filipa na društvenim mrežama. Smatraju ih omiljenim parom koji su puni razumijevanja i grade dobar odnos, koji će, možda, prerasti u nešto više. Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Filip se u četvrtak na Instagram Storyju osvrnuo na pozitivne komentare.

Foto: Instagram Foto: Instagram

"Pa da sam znao čitao bih komentare od početka", napisao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

"Oni su mi najsimpatičniji. Prirodni i iskreni. Ma baš su pravi", "Najbolji su. Ne postoji ljubav, ali postoji poštovanje i cura ga je potpuno promijenila", "Što više vrijeme ide to je Filip sve bolji lik", "Najbolji par do sada. Ona je veliki pozitivac, a i on se mijenja uz nju", "Najbolji par bez svađe, bez ljutnje, iskreni i simpatični", pisali su korisnici društvene mreže.

Podsjetimo, Tamara i Filip dobili su zadatak jedno drugome zaviriti u mobitel, a odradili su ga bez ikakvih tenzija i dodatno se zbližili.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL Tamara i Filip

"Imaš li nešto gdje si me popljuvala?", pitao ju je otvoreno na što se ona nasmijala.

"Mislim da nas dvoje imamo jako veliko povjerenje jedan prema drugome. Ne bih mu dala svoju najdražu majicu da je ispegla da nemam, ali isto ovako vezano uz neke osobne stvari koje smo rekli jedno drugome. Da, povjerenje nam je na visokoj razini", istaknula je Tamara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

POGLEDAJTE VIDEO: Kreće 'Brak na prvu', prvu epizodu sociološkog eksperimenta pogledajte već danas!