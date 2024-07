Filip Belić iz RTL-ovog sociološkog eksperimenta "Brak na prvu" izjavio je kako traži ženu koja će čistiti. Mnogi su tu izjavu krivo protumačili, a Filip je nedavno u podcastu Danijele Pupovac na YouTubeu otkrio da nije doslovno tako mislio. Propuštene epizode sociološkog eksperimenta "Brak na prvu" pogledajte na platformi Voyo

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne želim ženu koja će mi čistiti, želim ženu koja zna počistiti za sobom. U tome je poanta. Meni ne treba nitko čistiti nego želim da ona počisti za sobom. Poanta je da žena mora znati raditi kućanske poslove - kuhati, prati, peglati, a ne da meni to mora raditi. Sam si kuham, čistim i perem", ispričao je Filip.

Foto: Instagram

Filip je otkrio da redovito čisti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne vjerujem nikome osim sebi. Znam da moram to obaviti. Najčešće čistim četvrtkom. I ako mi se ne da, i ako mi bude teško i nisam spreman, to jednostavno moram obaviti. Inače ne osjećam sreću. Ako to napravim u četvrtak, onda imam cijeli vikend za sebe. Da ne moram ništa raditi ako ne želim. Tako sam si posložio", zaključio je.

Iznenadio izjavama

Podsjetimo, Filip je u "Braku na prvu" izjavio da se žene na fotografijama prikazuju "kao avioni", a uživo su "kamioni", a zatim je sve iznenadio kada se žalio jer njegova supruga u showu, Tamara, ima tetovaže, iako ih ima i on, a onda je otkrio kako traži ženu koja je poput njegove bake - čisti, kuha i ugađa suprugu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Filip i Tamara, Brak na prvu

"Cure su dosta lijene i osjećam da imaju previsoko mišljenje o sebi i da su prošla ta vremena kad bi one trebale čistiti ili nešto raditi po kući. Ako neka cura radi te poslove i kuha i pere, to je fakat za pohvalu", rekao je.

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta "Brak na prvu" pogledajte na platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Odlične vijesti za sve fanove sociološkog eksperimenta: "Brak na prvu USA" stigla je na Voyo!