Od vjenčanja Tamare i Filipa u emisiji 'Brak na prvu' je prošlo samo nekoliko dana, a već je sad vidljivo da je njihov odnos jako napredovao.

'Brak na prvu' pratimo na RTL-u i platformi Voyo.

Foto: RTL Foto: RTL Brak na prvu

"Mislim da se iza te čvrste maske krije jedan emotivac, ali želi li on ili ne zna kako to pokazati na van, ne znam, ali ovako kroz razgovor, mogu reći da je topla osoba. Slažemo se u nekim stvarima. Mislim da ima mogućnosti da u jednom trenutku on to pokaže na van", rekla je Tamara.

Foto: RTL Foto: RTL Filip i Tamara

Njih dvoje su proveli zajedničko vrijeme na večeri, ali je Filip naglasio kako on nije tip za romantična druženja.

"A gdje onda vodiš djevojke? Osim u krevet…", našalila se Tamara i nasmijala svog supruga.

"Nisam baš prakticirao ovako nešto", rekao je i priznao kako je prošlo nekoliko godina otkad je posljednji put bio ovako s djevojkom na romantičnoj večeri.

"Sad smo već proveli dva dana skupa, družimo se, upoznajemo se… sprijateljili smo se", rekao je Filip i dodao kako je njegova supruga prva liga.

Foto: RTL Foto: RTL Tamara i Filip u 'Brak na prvu'

BONUS VIDEO: Boris Blažinić za RTL.hr o parovima: 'Ne voli dosadne ljude, vidi cijelu ovu priču kao avanturu'

Podsjetimo da Filip nakon vjenčanja nije imao ovako lijepe riječi za svoju suprugu u sociološkom eksperimentu.

"Pa nije to moj tip cure. Pa ne bih mogao nikada s takvom curom. Prvo, zubi su mi najbitniji kod cure, znači ne mogu vidjeti žute zube. I to ti je to. Lijepo ti kažem. Tetovaža, ovakva… Ne bih je baki doveo nikada", rekao je i dodao:

"Mene dečki tu gledaju… ne rugaju se meni nego, ono, smiju se zato što znaju da… nema šanse. Ja imam uvijek sa strane nekaj. Mogu imati kad hoću. Ali kažem ti. Nema veze ako budem sam. Pa ne budem s bilo kime. To sam odmah rekao. Radije do smrti sam nego s bilo kime", rekao je Filip.

Foto: RTL Foto: RTL Filip Belić

Hoće li medeni mjesec parovima stvarno biti 'meden' - ne propustite pogledati i u utorak, 13. veljače u 21.15 na RTL-u, a već danas na platformi Voyo!

Foto: RTL Foto: RTL Brak na prvu

