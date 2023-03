Najmlađi kandidati sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Lorena i Stefan pred ekspertima su prvi put jasno definirali svoj odnos.

Jesu li skupa, zaljubljeni ili pak samo prijatelji? Stefan je jasno dao do znanja kako je s Lorenom prijatelj, a ona mu je predbacila kako blizu njega njezina energija opada.

„Taj odnos je bio dogovor, poštivali su jedan drugoga, poštivali su razlike… Ono što je bitno za druge da zaista takav odnos može biti jaka poruka svim ostalima kako ne funkcionirati. To je u redu u poslu. Radimo veliki kompromis, moramo se poštivati, ali ne moramo se voljeti. No u vezi i braku graditi odnos temeljem uloga i dogovora kako bismo ostvarili sliku kakvi bismo trebali biti prema trećima, nešto je što ne vodi u dobru stvar“, rekao je Boris te dodao kako ljudi to skupljaju godinama i kako je to jedan od temeljnih uzroka razvoda – jer su godinama glumili i igrali uloge.

Lorena i Stefan ne slažu se s time da su igrali uloge, ali jasno je da tu nema nikakve partnerske bliskosti, koju su nekada naglašavali.