Nakon što je Ana iz 'Braka na prvu' koji pratimo na RTL-u i dan ranije na Voyu priznala koji je najveći razlog zašto ona i Alen u sociološkom eksperimentu nisu u najboljim odnosima, ekspert Boris Blažinić nije bio nimalo blag prema Alenu koji je Ani pokazao fotku svoje bivše cure samo kako bi joj dao do znanja koji je njegov idealan tip djevojke.

"Iskrenost bez poštovanja je drskost i moram to jasno reći i ne sviđa mi se. Apsolutno nitko nema pravo u okviru iskrenost dovesti nekoga u situaciju da se osjeća povrijeđen i na kraju svega to pravdati s činjenicom da je bio iskren. Oprosti, direktno. S druge strane, mogu razumjeti jer vaš tip karaktera zaista, kada je pod pritiskom, znate u afektu tako reagirati, no to vas ne opravdava", rekao je Boris Blažinić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

BONUS VIDEO: Lovre otvorio dušu Tiagu: 'Sad smo na dnu'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osim Borisa, svoje je mišljenje dala i ekspertica Sanela Kovačević Nelly koja se ubacila u njihov razgovor.

"Kolektivno ponašanje prema Ani i pod tim okriljem iskrenost kada je jedna grupica ljudi opravdavala Alena, da je u redu reći nekome nešto, ne birati riječi, na koji ćete se način izraziti. Ti si Alene pokazao svoj stav. Danas si pokazao tu zrelost, ali mi tu zrelost nismo vidjeli jučer na večeri", rekla je Sanela i pohvalila Tinu i Tiaga koji su stali na Aninu stranu te su rekli da je očito da je Alen hladna osoba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Opet je plakala, teško joj je i ako nije tvoj tip, daj je zagrli, nismo od kamena", rekla je Tina tada.

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGELDAJTE OVAJ VIDEO: Ekspert Boris Blažinić oštar prema Alenu: 'Iskrenost bez poštovanja je drskost, ne sviđa mi se to'