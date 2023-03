Posebno emotivno reagirala je Lorena koja nije mogla suspregnuti suze zbog rastanka sa Stefanom.

I Lorena je promišljala, još jednom ponovivši da je oduševljena što je dobila osobu s kojom se slagala u toliko stvari.

''Znam da ćemo se nas dvoje vidjeti i čuti nakon ovoga, to je neupitno, ali tih mjesec dana koje smo proživjeli, postoji vjerojatnost da nikad više nećemo. On je osoba koja će mi na poseban način, kao nitko drugi, ostati u srcu.

''Lorena je meni prilično posebna osoba, netko tko je bio tu kraj mene. Nedostajat će mi njezina vedrina, energija, sve to što je ona meni pružila. Nedostajat će mi stvari koje smo radili skupa'', raznježen je bio i Stefan, no suzdržavao se da ne zaplače pa ju je nasmijavao.

I Marka i Andreu čeka rastanak, no čekaju ih i novi izazovi. Kao što je najavio ostalim kandidatima, seli u Zagreb kako bi bio s Andreom i u potrazi je za novim poslom.

''Bit će mi čudno, naviknuli smo se jedno na drugo'', priznao joj je.

''Nisam vjerovala da ću moći tek tako s nekim živjeti, bilo me strah… A na kraju je ispalo sasvim OK. Da je netko drugi bio tu umjesto Marka, možda ne bi bio tako. On je sve znao, sve je tolerirao'', kazala je.

''Uskoro mi imamo svoju priču bez kamera'', poručio joj je emotivno prije odlaska, a onda je i zaplakao.

''Sretna sam, zadovoljna, nisam se pokajala ni u jednom trenutku što sam došla ovdje'', zaključila je Andrea i poljubila ga na odlasku.

Dane tijekom kojih su bili razdvojeni, neki od njih iskoristit će za promišljanje i savjete, posebno Stefan koji se nikad nije do kraja razjasnio o svom odnosu s Lorenom pa je o tome porazgovarao s prijateljima.

''U zadnje dvije godine, koliko ni s kim nisam bio, nitko nije u meni probudio toliku razinu osjećaja koje ja imam. Ali ona se nije uspjela dokopati pravog mene do sto posto. Inače sam tip koji se malo teže otvara. Nije da nemam emocije, samo treba doprijeti do njih'', rekao je Stefan, priznavši da je o njihovu odnosu zadnjih dana dosta razmišljao, ''Bitno mi je da sam s nekim izgradio kvalitetan odnos, to ne mora biti nužno ljubav, ne patim za tim. Ali sad da me pitaš, nakon ovih mjesec dana, da je izgubim kao osobu u svom životu, to bi mi jako teško palo''.

''Mi smo u odnosu između prijateljskog i ljubavnog… Opet, mislim da bi ga neke moje stvari i riječi mogle pogoditi, ali da on to neće priznati'', rekla je.

Stiglo je vrijeme za ponovni susret i nove zavjete.

''Dotući će me ako se odluči da ćemo biti samo prijatelji, isključivo. Možda bi, ali možda, to bila i pametnija odluka'', poručila je Lorena, a nakon susreta s njim, prva pročitala zahtjeve u kojima mu se zahvalila na svemu.

Izvor: RTL

''Želim da ovaj odnos nastavi putanjom kojom je išao i dosad – lagano, uzlazno i da vrijeme pokaže što će biti od nas. U meni uvijek možeš imati prijateljicu i sigurnu luku. Ostavljam otvorene opcije za sve što bi moglo ili će uslijediti. Odlučujem ostati, voli te tvoja žena'', poručila mu je.

Stefan je bio sretan i zadovoljan, a zatim je došao red na njega.

''Nismo savršena kombinacija, ali jako smo dobro spojeni… Hvala što si poštivala mene, ono što jesam i ono što želim biti. Hvala ti što si mi ovaj eksperimetn pretvorila u jedno predivno iskustvo. U ovom kratkom periodu obilježila si jedan dio mog života. Lorena, ti si jedna divna osoba, želim ti biti podrška na tom putu i zato, dok stojim ovdje pred tobom, sa sigurnošću mogu reći da – ostajem!'' rekao je Stefan te je čvrsto zagrlio.

A nakon emocija najmlađeg para, stiglo je vrijeme i za Andreu i Marka.

''Bojim se da bih mogla povrijediti Marka, to sam mu i rekla… To je rizik na koji smo spremni, puno razgovaramo i potrudit ćemo se da do toga ne dođe'', rekla je Andrea.

''Idem prema osobi s kojom želim u budućnosti dijeliti život, potencijalno graditi obitelj'', i Marko je bio siguran u svoju odluku te je ostao bez riječi kad ju je ugledao.

Prvi je zavjete čitao Marko. ''Je li moguće da mi ovaj show i svi zadaci koje smo prolazili skupa, izazovi i rasprave koje smo imali i uspješno preživjeli, govori da bi ti mogla biti žena mog života? Žena koja će me toliko raspametiti da bih poželio i stvarni brak s tobom, tebe kao suprugu i majku naše djece?'' emotivan je bio Marko, ''Želim da se ova naša avantura nastavi jer mi nismo slučajnost, mi smo sudbina koja se trebala desiti i zato, draga Andrea, moja finalna odluka je – ostajem''.

Andrea je ostala potpuno bez riječi nakon Markovih dugih zavjeta pa je pročitala svoje.

''Desilo se ono čemu se ni najmanje nisam nadala… Neizvjesnost je vrlo brzo postala lijepa stvarnost, uživala sam u svakoj našoj zajedničkoj avanturi, zabavljala se i osjećala se sigurno pored tebe. Ne znam što će nam budućnost donijeti, ali u ovom trenutku znam da te i dalje želim u svojoj blizini, želim raditi na našem odnosu i graditi ga. Zbog tebe je ovaj eksperiment dobio smisao! Moja odluka da ostajem je vrlo jasna'', kazala je, a onda je uslijedio dugi poljubac.

A kako će izgledati razdvajanje i novi zavjeti Marka i Miljante te Zorana i Hede, gledatelji će doznati već sutra od 21.15 sati u novoj epizodi finalnog tjedna 'Braka na prvu'.