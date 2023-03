Nelly ih je ispitivala kako su se osjećali kad su vidjeli te kadrove, a Manuela je otkrila: „Došla sam bez očekivanja, nisam očekivala veliku ljubav, ako se nešto dogodi super, ako ne - to je jedno iskustvo.“ Stefan je priznao kako mu je bilo to lijepo gledati i dodao: „Drago mi je vidjeti i ostale parove u istoj situaciji, kad su se prvi put vidjeli i sve to.“

Hedviga i Zoran sjeli su pred eksperte, koji su komentirali da ih je lijepo vidjeti zajedno, a Zoran je rekao: „Poštovanja je uvijek bilo, a povjerenje smo izgradili i tijekom i nakon showa.“ Heda je pričala kako su prvo dogovorili da će dva tjedna biti odvojeni dok ne obave sve što moraju, no nisu izdržali jer je Zoran javio da stiže kod nje. Priznali su kako se nisu nadali njihovoj ljubavi, ali da im zasad super ide. Potom su s ostalim kandidatima vidjeli presjek svoje ljubavi, a Saša je rekla: „Oni neće ostati zajedno.“ Petra je komentirala kako joj je bilo prekrasno gledati njihovu ljubavnu priču, a Dario nije mogao reći ni riječi koliko ga je sve dirnulo, pogotovo dio kad je Heda pričala o svojoj bolesti.

Dario i Petra bili su sljedeći koji su trebali razgovarati s ekspertima, no Dario se rasplakao i morao je napustiti prostoriju, a Heda je otišla za njim. Petra je komentirala kako ga nikad nije vidjela u takvom stanju, a eksperti su mislili da je Darija pogodilo i to što je vidio da se kod nekog para rodila ljubav dok su Petra i on postali samo prijatelji. Bojanu je bilo čudno što se rasplakao dok mu je Manuela objašnjavala kako on ne zna pokazati emocije, nego ih samo dobro kontrolira. „Obožavam i Hedu i Zokija i baš me to pogodilo kad je pričala za bolest“, rekao je, a potom su pogledali svoju priču. Ostali su komentirali kako je Dario cijelo vrijeme bio iskren, a Petra je otkrila kako ju je Dario često znao izbaciti iz takta, a mislila je da to nije moguće. „Od početka bih promijenio taj svoj pogled da sam ja seljak, a ona sponzoruša. Ne bih se držao naših razlika, prihvatio bih ih i vidio gdje to vodi“, objasnio je Dario, a Petra dodala: „I meni je ovo bilo prekrasno iskustvo jer, unatoč tome što ja njega ne razumijem i što je tolika suprotnost meni, isto tako ima izvrsne ljudske kvalitete i drago mi je što sam upoznala čovjeka poput njega. Cijelo ovo iskustvo stvarno me razdrmalo i trebalo mi je u životu.“

Dario je potom pričao kako se najviše druži s Lorenom i Zoranom, a Nelly je zanimalo kako bi to izgledalo da su ga spojili s Lorenom. „Nemam pojma, mi smo dobri prijatelji, i to je to“, smješkao se Dario, a Boris ga je pitao: „Kad ćeš pozvati Petru da dođe na Plitvice na kavu i upozna tvoje prijatelje?“ Dario se pravdao kako bi njoj ondje bilo jako teško, a Iva mu je rekla kako je nju tražio da se opusti, a on sada radi istu stvar. „Razmišljaš o tome što će drugi ljudi reći“, dodala je Iva, a Dario objasnio da bi njega bilo briga za tuđe mišljenje i cijeli svijet da je Petra cura koju voli. „Moje društvo ne bi prihvatilo Petru“, iskreno je rekao i dodao kako se ni njoj ne bi svidjelo njegovo društvo. „Mislim da mojih dva mjeseca s Darijem nije bačeno u vodu, ali nisu ispunjena moja očekivanja, a mislim da njegovih je jer je došao s većim očekivanjima i izašao s većim razočaranjem nego ja.“

Pauzu od snimanja Lorena i Miljana iskoristile su da u toaletu prokomentiraju ono o čemu svi šuškaju već dva dana, ali nitko ne želi govoriti kad se kamere upale - je li avantura Lorena i Darija trač ili istina? „Mislim da je sve očito i da svi sve vide. Da on i ja imamu neku ljubavnu vezu, nešto, mislim da bi to bilo i više nego očito. On i ja smo komentirali da bismo se energetski puno bolje slagali od mene i Stefana“, komentirala je Lorena, a Miljana je željela da nastave o tome i kad se kamere upale.

Manuela i Tihomir bili su sljedeći par, a eksperti su komentirali kako su imali jako dobar početak, a turbulentan kraj. Manuela je odmah rekla kako se preporodila otkako je izašla iz showa i objasnila: „Napokon sam svoj na svome. Dišem punim plućima, radim što želim, a ne što moram.“ Kad je o Tihomiru riječ, rekla je da su se rastali u miru i nemaju nikakav odnos. Tihomir je dodao da su u kontaktu preko društvenih mreža, ali ništa više. „Naravno da je čovjeku žao ako se ne uspije održati ni taj neki prijateljski kontakt koji smo imali“, rekao je Tihomir, a potom su pogledali svoju priču. Kad su sve pogledali, Tihomir je rekao ne žali ni za čim, niti se zbog nečeg ljuti na Manuelu. „Ja nisam odustao od nje, niti od nas“, rekao je i kao primjer spomenuo kako je on 30 dana kuhao kavu ujutro i nikad nije doživio da je Manuela skuhala ijednu kavu. „Trebala si pokazati volju da želiš uzvratiti“, rekao joj je Tihomir kad mu je Manuela objašnjavala da se on budio prije nje. „Vidim da on ništa nije shvatio i samo nabraja da sam ja trebala znati ovo ili ono… Vidim da me potpuno drugačije shvaća, on je kao obiteljski tip, pazi na druge… Oprosti, ne mene ništa nisi pazio osim što si kuhao kavu“, zaključila je Manuela. Eksperti su im poručili da se barem potrude ostati u korektnom odnosu.

A u kakvim su odnosima ostali parovi, vidjet ćemo u ponedjeljak - u posljednjoj epizodi treće sezone 'Braka na prvu!'