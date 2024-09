Danijela Pupovac progovorila o vjeri: 'Bila sam u svađi s Bogom'

Fitness trenerica Danijela Pupovac (41) bivša je kandidatkinja sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", čije su propuštene epizode dostupne na platformi Voyo, a nakon što je nedavno govorila o novom poslovnom pothvatu "Promijeni se" namijenjenom muškarcima, na Instagramu je pisala o ljubavi prema Bogu i o tome koliko mu se posvećuje u posljednje vrijeme. Kako nam je otkrila, smatra da je njezina posvećenost Bogu put do ljepšeg i sretnijeg života.

Na društvenim mrežama pisali ste o vašoj vjeri u Boga i kako vam je slušanje poruka o Bogu jedna od najvrjednijih promjena u posljednjih pet godina. Što vas je potaknulo na to da se više posvetite Bogu?

Svidjela mi se ideja da ne moram biti najpametnija i sve odraditi sama. Da postoji nešto veće od mene u ovom životu i da me to nešto vodi. Svidjelo mi se to da ja mogu biti samo Danijela, dati sve najbolje od sebe i prepustiti kontrolu. Shvatila sam da mi vjerovanje u Boga koristi, da je to put do ljepšeg i sretnijeg života.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kakve poruke o Bogu najčešće slušate i na koji vas način one motiviraju?

Upišem u YouTube 'Poruka od Boga' i kažem si da je to poruka za mene. Slušam ih po pet do deset minuta na putu do teretane. Podsjećaju me na to da prepustim kontrolu, da vjerujem da je sve u redu i da se odvija ono najbolje moguće za mene.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jeste li odrasli u religioznoj obitelji?

Odgajana sam da vjerujem Boga, ali mi nije ispunjavao želje pa sam izgubila vjeru. Odredila sam tako da me Bog ne voli i odustala od njega još u srednjoj školi, kad nisam prošla bez učenja na ispitu iz povijesti.

Molite li se? Ako da, kada i kome posvećujete molitve?

Molim se svako jutro. Tako održavam odnos s Bogom. Interesantno je da sam prije 'svađe' s Bogom, Boga molila za usluge. Sad više ne tražim da mi ispuni želje, već tražim da služim mojim ljudima bolje i da mi pokaže put do moje svrhe i njegovog plana za mene.

Odlazite li redovno u crkvu?

Ne idem u crkvu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Postoji li vama bliska osoba s kojom možete razgovarati o vjeri i o tome kako vas ona ispunjava? Tko je ta osoba?

Imam jednu prijateljicu i prijatelja kojima se divim kako vjeruju u Boga. Oni pričaju o Bogu kao prijatelju i često sam znala biti ljubomorna na tu njihovu posebnu vezu. Jako sam znatiželjna u vezi takvih ljudi i uvijek imam pitanja za njih jer želim znati kako vjeruju i njeguju taj odnos kako bih i ja mogla vjerovati bolje. Moja vjera i praksa su još uvijek takoreći umjetne. Biram vjerovati i radim na tome svaki dan, ali neki ljudi imaju tako snažnu i zaraznu vjeru da ih obožavam slušati kako pričaju o tome.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prije mjesec dana govorili ste o novom programu 'Promijeni se'. Prošlo je već neko vrijeme, jeste li zadovoljni napretkom programa i njime postigli ono što ste htjeli?

Jesam i nisam. Najteže mi pada kad se klijenti ne mijenjaju do kraja. Naravno, njihovo je pravo da biraju do koje se točke žele promijeniti. Kod mršavljenja to izgleda tako da žena kaže da želi smršaviti 30 kilograma, a onda skine deset kilograma i dalje ne želi. To naravno ne kaže - nego će reći da je sada prezauzeta za nastavak, da će dalje nastaviti sama ili ima nešto važnije i hitnije za odraditi, ali zapravo su to sve znakovi da ona sabotira svoju promjenu i želju za skidanjem tih 30 kilograma. To je čest slučaj, ali svatko bira koliko se želi promijeniti i kada, a ja kao coach vidim ogroman potencijal klijenta i novi život koji ih čeka. Naučila sam da je na meni da očuvam tu viziju, a na njima kada će je ostvariti.

Kakve su reakcije vaših klijenata na programe koje nudite?

Dobivam razne komentare, a najdraže mi je kada mi kažu da su im moji programi najvrednija edukacija nakon fakulteta.

Jeste li razmišljali o pokretanju novog programa?

Jesam. U sljedećem programu se želim posvetiti početnicima. Ženama koje tek započinju svoju promjenu i nisu sigurne mogu li to, što trebaju i u kojem smjeru trebaju krenuti. Želim im olakšati put i pojednostaviti te korake. Trenutno radim na pokretanju tog programa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za koga smatrate da su, prema vašem iskustvu, discipliniraniji. Muškarci ili žene?

Smatram da su muškarci discipliniraniji. I to samo zato što više misle o sebi i ne pokušavaju udovoljiti svakome. Ne preuzimaju previše obveza, što žene često rade i budu preumorne za disciplinu. Naš je zadatak ugledati se na muškarce u tome i misliti više na sebe kako bi bile discipliniranije, odmornije, veselije i ženstvenije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kakav je vaš ljubavni status? Utječe li na vaš poslovni život?

Moj ljubavni status je: Raspoložena za romansu i dejtanje. Također, moj ljubavni status ne utječe na moj posao jer je on moja najveća ljubav.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Odlične vijesti za sve fanove sociološkog eksperimenta: 'Brak na prvu USA stigla je na Voyo!'