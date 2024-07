Danijelu Pupovac pratili smo u emisiji "Brak na prvu" na RTL-u, čije su propuštene epizode dostupne na platformi Voyo, a nakon završetka emitiranja, bivša sudionica istoimenog showa je na svom YouTube kanalu progovorila o svojem iskustvu pred kamerama, ali i kako se osjećala dok se gledala na televiziji.

U emisiji je govorila o velikom strahu od javnog pojavljivanja, kao i od kamera, no kako je tu kako bi postala bolja verzija sebe. Snimajući 'Brak na prvu', kaže, naučila je ponešto o sebi, ali i o drugima.

"Ako donesem pogrešnu odluku, već u sljedećem trenutku mogu tu odluku napraviti dobrom. Život se nastavlja i mogu ispraviti tu odluku. Greške nisu konačne. Bilo je intenzivno biti u emisiji, ali je bilo teže gledati sebe na televiziji. No, zbog toga sam danas više Danijela. Kompletnija sam osoba baš zbog toga", rekla je Danijela.

Suočila se s uvredama i krivim optužbama

Iako nije direktno spomenula Alana, osvrnula se na situacije koje je proživljavala s bivšim suprugom iz emisije.

"Kada sam bila unutra i kada su krenule uvrede na moj račun, kao i krive optužbe, jako mi je bilo teško jer sam mislila da ću biti obilježena. Sjećam se da sam razmišljala tako. Kasnije, kada sam to gledala na televiziji, nije me dodirivalo, to nije imalo veze sa mnom. To što drugi govore, to govori jedino o njima. Tek sada to u potpunosti shvaćam", zaključila je.

Podsjetimo, Danijela i Alan imali si biran odnos u showu, a istina je da Danijela pretrpjela puno uvreda na svoj račun. Iako je u jednom trenutku Alan rekao da je zaljubljen u Danijelu, svakako to nije pokazao na način na koji bi se očekivalo. Nakon showa nisu ostali u kontaktu.

