Danijela Pupovac koju trenutno gledamo u "Braku na prvu" otkrila je da se prije više od 15 godina borila s prekomjernom tjelesnom težinom. U objavi na Instagramu je podijelila nekolicinu starih fotografija na kojima je imala nešto više od 100 kilograma.

"Lako njoj, ona je trenerica - to sam i ja mislila. Pa sam za trenericu završila, opet nisam smršavila. Kao trenerica sam se udebljala sve do 102.5 kilograma", napisala je u opisu objave. Uz stare fotografije koje je objavila napisala je i pozadinsku priču svake situacije koja se na njima nalazi.

"Srednja škola, slušao se rock i gangsta rap. Iznutra sam se osjećala mršavo, mrzila sam što izvana izgledam ovako. Obožavala sam modu, ali gotovo ničeg modernog nije bilo u mojoj veličini", napisala je u tekstu na fotografiji te dodala da se u mladosti ludo zabavljala ali je iznutra tugovala, no ne sjeća se da se nekome o tome povjerila.

Foto: Instagram

Zaključila je da je najbitnije zauvijek promijeniti navike i uvesti zdravu rutinu u život.

"Saznala sam da stvar u promjeni i postajanju. Postajanju osoba koja to može i kojoj je lako. Gledaš li me sad i misliš da sam oduvijek ovakva i mogu? Postala sam ova koja može. Bilo mi je odvratno prije promjene. Namučila sam se silno, izgubila sam se bezbroj puta, debljala se i mršavjela, kretala i odustajala, bilo je us*ano, mučno, prebolno, odvratno. Takav je to put", zaključila je.

