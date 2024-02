Filip i Tamara su u emisiji 'Brak na prvu' kojeg pratimo na RTL-u i dan ranije na platformi Voyo, napokon izrekli svoje sudbonosno da, a iako je Filip nakon vjenčanja imao negativno mišljenje o mladoj, na fotkama s njihova vjenčanja izgledaju kako poprilično skladan par.

Foto: RTL Foto: RTL Brak na prvu

Foto: RTL Foto: RTL

Tamara je za svoj veliki dan odjenula prekrasnu bijelu vjenčanicu s čipkastim detaljima i otvorenim leđima, a novopečeni bračni par nije skidao osmijeh s lica te je gotovo teško povjerovati da njihova veza neće potrajati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Foto: RTL Foto: RTL

Foto: RTL Foto: RTL

Podsjetimo da je nakon vjenčanja Filip imao ružne komentare koji su se odnosili na njezin fizički izgled.

"Pa nije to moj tip cure. Ne bih mogao nikada s takvom curom. Prvo, zubi su mi najbitniji kod cure, znači ne mogu vidjeti žute zube. I to ti je to. Lijepo ti kažem. Tetovaža, ovakva… Ne bih je baki doveo nikada. Nema veze ako budem sam. Pa ne budem s bilo kime. To sam odmah rekao. Radije do smrti sam nego s bilo kime", rekao je Filip.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Sada je za RTL objasnio kakvu je točno ženu očekivao vidjeti pred oltarom.

Čim ste ugledali Tamaru na ceremoniji izrekli ste 'ništa'. Što se točno dogodilo?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pitao me kum što ima novoga kod mene. Rekao sam - ništa.

Što vam se tako na Tamari nije svidjelo da ste odmah shvatili kako nije za vas?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Očekivao sam tamnokosu i tamnoputu djevojku.

Što su kasnije vaši prijatelji komentirali za Tamaru?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rekli su da je top cura, ali šteta što nije za mene.

Kakvu ste ženu vi zamišljali pred oltarom?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Evu Mendes.

Kriteriji za idealnu ženu su vam vrlo visoki. Zašto ste ih tako visoko postavili?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za nekog su ti kriteriji visoki, a za nekoga nisu.

Jeste li ipak spremni na kompromis kako ste rekli u razgovoru s Ivom Stasiow?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Spreman sam.

Kako će se razvijati njihov odnos pratite u emisiji 'Brak na prvu' ponedjeljkom i utorkom u 21:15 na RTL-u, a za one koje ne žele čekati, dan ranije platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL Brak na prvu

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Filip šokirao izjavama o Tamari: 'Ne bih mogao nikad s takvom curom... ne mogu vidjeti žute zube'