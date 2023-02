Novi je dan nakon prve ceremonije, a svi parovi nastavljaju eksperiment. Hedviga snima njezino i Zoranovo prvo jutro u zajedničkoj kući. Oboje su sretni jer napokon ovaj eksperiment liči na normalan život, a zadovoljni su i Lorena i Stefan.

Saša i Bojan odlučili su si dati novu priliku, iako i dalje žive na odvojenim adresama, pa su zato odlučili zajedno otići na doručak.

'Malo mi je stres druženje i daljnja komunikacija'

''Nadam se da ćemo komunicirati jer kad komuniciramo, tu nema nikakvih problema'', poručio je Bojan.

''Malo mi je stres druženje i daljnja komunikacija s Bojanom, ali iz ljubavi prema samoj sebi moram to najbezbolnije za samu sebe odraditi'', zaključila je Saša koja je priznala da se više ne nada ničemu, a ''supruga'' je odmah zamolila da joj mora pružiti osobni prostor ako joj to zatreba. Bojanu ne smeta što se prilagođava njoj jer to radi zbog mira u kući.

Saša je priznala da joj je od svih muškaraca u eksperimentu najbliži Tihomir: ''Najinteligentniji je od njih. Donekle ima estetiku, ima duhovnost i kod izbora mog muškarca treba se ići u tom pravcu''.

Manuela i Tihomir jutro provode mirno, u kupnji kućanskih potrepština. Cijelo vrijeme se smiju i zabavljaju te rade prve kompromise. Lorena svom mužu dokazuje svoje kulinarske sposobnosti, a Petra se dobro snalazi u ulozi žene domaćice, vješajući Darijev veš.

A dok se ona zabavlja, Darijeve sumnje se nastavljaju. ''Čini mi se da su svi ostali nekako bolje kliknuli. Ostale cure imaju bar neko razmišljanje po mom ukusu, što bi trebao život značiti, te neke unutarnje vrijednosti, da si sretan u srcu i duši… Ne znam cijeni li ona te sitnice, ne osjetim… Ne mogu ja to promijeniti u osam dana, a ni ne da mi se, zašto bih a ikoga mijenjao?'' zaključio je.

Eksperti su im odlučili zadati zadatak, a u njemu će morati poredati kandidate suprotnog spola od fizički najprivlačnijeg do najmanje privlačnog.

Petra je kao najviše privlačnog izdvojila Tihomira jer je kompletna osoba, s izgrađenim iskustvom i karijerom, no Dario je rekao da smatra kako Petru privlače stariji imućni muškarci. Na drugom se mjestu dvoumila između Stefana i Marka. Darija je stavila predzadnjeg jer kao manu ističe što obitelj stavlja toliko ispred karijere koja je njoj bitna.

''Primijetila sam da ga je povrijedilo, ali ja bih voljela da on smanji očekivanja… Da ne gleda jesam li ili nisam majka njegove buduće djece, žena za njegove roditelje, žena s kojom će graditi kuću. Želim da počne živjeti u trenutku i da se opusti. '', poručila je Petra.

Zoran i Hedviga, za razliku od Darija i Petre, jako se vesele zadatku, ali nadaju se da neće nikoga uvrijediti. Hedviga je kao prvog odabrala Tihomira, ali kasnije je shvatila da postoji i Zoranova slika te je njega odmah stavila na prvo mjesto.

''Tvoje oči, obrve, način na koji se smiješ… Taj neki pogled, vidi ti se iz očiju sve što ja mislim o tebi tako da je dosta logično'', opravdala mu je svoj odabir.

'Ti si meni draga i poštujem te, ali...'

Dario je kao prvu djevojku odabrao Hedvigu jer je najbolje poznaje, a potom Sašu jer mu je jako interesantna i od prvog dana mu se fizički svidjela.

''Moj je tip. Zanima me što stoji iza te bučne osobe i te ljutnje i mržnje'', zanimalo ga je. Petru je stavio da dijeli zadnje mjesto s Manuelom, jednostavno smatra da su previše različiti.

''Iskreno, ti si meni draga i poštujem te, ali… Spavam s tobom osam dana u krevetu, a ne dođe mi uopće da te dodirnem… Ne znam kako ću živjeti s tobom još dva tjedna'' iskreno je Petri rekao Dario, a ona je bila bez riječi.

''On je osoba koja jako zamjera, koju sve pogodi. Osjetila sam da je to bila neka mala osveta. Mislim da sam previše obzirna prema drugima i da mi se to ne vraća na dobar način'', zaključila je Petra.

'Ne mogu komunicirati s njim, želim mir i samoću'

Zoran je bez dvojbe Sašu stavio na zadnje mjesto, kao što je Hedvigu smjestio na prvo. Smatra da je rangirao temeljem fizičkog izgleda i energije osobe.

Saša i Bojan ostatak dana provode puštajući zmajeve, no Sašina podbadanja ne prestaju, pa je i u ovom zadatku odbila surađivati s njim.

''Ne želim ga upoznati dublje, nemam zanimanje. Kako da ga stvorim na silu?'' nije bilo jasno Saši koja je pokušala spriječiti svaku komunikaciju s Bojanom.

Zbog njezinih prijetnji upućenih Bojanu koje su se nastavile morala je reagirati čak i produkcija koja je opomenula Sašu.

''Čim sam ja u stanju da odgovorim nešto i da uvrijedim čovjeka, znači da sam ja bila uvrijeđena. Tonalitetom ili nečim, to je tako, naš odnos ne funkcionira'', rekla je Saša.

''Apsolutno je prešla granicu'', Bojan je odvratio, dodavši da su se oboje dogovorili da izađu iz showa, no ona se predomislila.

''Ja sam došla ostati do kraja, bio ti Bojan, Goran ili netko drugi, ja ostajem radi sebe'', poručila mu je.

''Ne mogu komunicirati s njim, želim mir i samoću. Jednostavno ne, ovo me ne čini sretnom'', rekla je Daša kroz suze.

''Što ti misliš, da ću ja šutjeti šest tjedana? I trpjeti tvoje promjene raspoloženja i 'muvanje'?''rekao je Bojan, tražeći pomoć eksperata.

S druge strane, Marko i Andrea dan provode veselo, na kuglanju. Odnos im je i dalje prijateljski, ali Andrea smatra da su se počele stvarati simpatije. Marko primjećuje da se Andrea svakim danom sve više opušta pred kamerama i to mu se sviđa.

Dario i dalje s Petrom raspravlja o njezinom odabiru Tihomira kao najzgodnijeg kandidata, ali koliko mu god Petra objašnjavala svoje razloge, on je ne može shvatiti. Smatra da Petra više želi prijatelja nego partnera.

''Uvijek sam smatrala ljubav sekundarnom… Nisam imala osjećaj da nešto propuštam. Želim ljubav, želim se zaljubiti, želim biti sretna'', priznala je emotivno Petra.

Ipak, odlučili su raspravu i teške teme o budućnosti ostaviti sa strane i ostatak dana provode u smijehu u igraonici te na koncertu. Stefan i Lorena dan provode uređivajući stan. Stefan se jako uživio u ulogu zajedničkog života i jako se trudi da u stanu sve lijepo izgleda.

''Nikad nisam to ranije doživjela. To je čovjek, muškarac koji sluša i koji će se potruditi ugoditi ti. To mi je fascinantno'', zadovoljna je bila Lorena.

Lorena smatra kako između nje i Stefana postoji još uvijek neki zid kojeg moraju srušiti kako bi im odnos napredovao. Stefan se slaže, ali smatra da ne planira taj zid rušiti sam.

A što sve još čeka parove u idućim danima, gledatelji će doznati već sutra od 21.15 sati u 'Braku na prvu'.