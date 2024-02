Ekspert sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', profesor i sudski vještak za psihologiju Boris Blažinić,za RTL.hr je komentirao prvi susret Renate i Josipa.

"Dva karaktera koja su podosta različita: Josip je čisti mentalni tip, Renata koja je zaista emocionalna, susreću jedno drugoga.

"To je dobar primjer u kojem su i jedno i drugo zadovoljili svoja elementarna očekivanja po pitanju izgleda. Bit će jako zanimljivo promatrati dinamiku tog odnosa, kada se oni zaista počnu upoznavati i razotkrivati jedno drugoga, koliko karakter utječe na produbljivanje odnosa ili na sve veće razlike. Oboje su podosta oprezni te je zanimljivo vidjeti koliko se suzdržavaju u tom prvom dijelu, iako su oboje zainteresirani jedno za drugo", rekao je Boris.

Prije nekoliko dana objavili smo analizu još jedne stručnjakinje Braka na prvu, Sanele Kovačević Nelly.

Spisateljica i stručnjakinja za muško-ženske odnose Sanela Kovačević Nelly, za RTL.hr je otkrila što misli o parovima koji su se dosad vjenčali u showu.

Ana i Alen

"Oni su specifičan par. Ona je krasna, senzibilna djevojka koja nosi emociju. Neke će situacije za nju biti vrlo izazovne zbog te senzibilnosti. Alen je vrlo racionalan, staložen, ima pozitivne osobine, no trebat će mu vremena da se opusti. Vidjet ćemo kako će to sve ići, u kojem smjeru, kako će jedno drugome kliknuti na prvu. To je najveći izazov", rekla je Sanela.

Josip i Renata

Foto: RTL Foto: RTL Josip i Renata na Brak na prvu

"Josip je jako zanimljiv kandidat, vrlo inteligentan, rekla bih natprosječno. Nešto što jako rijetko viđamo. On će nam donijeti poseban šarm u ovaj show jer prije svega gleda sve kroz logiku. Mentalni je tip koji mora promisliti, u svemu mora pronaći logičnost, zašto je nešto takvo, njemu se to mora uklapati prema njegovim parametrima. Renata je dosta suzdržana, smirena, jako pazi na imidž. Jako je senzibilna, emotivna i za Josipa će biti izazov kako pristupiti Renati", objasnila je ekspertica.

Tina i Tiago

Foto: RTL Foto: RTL Vjenčanje Tine i Tiage

"Jednom riječju - strast. Ono što možemo očekivati je strastveni odnos gdje neće nedostajati kemije. To je ono čemu teže svi - da upoznaju osobu na oltaru i da osjete tu ludu kemiju. Da iskre frcaju na sve strane. To je dobar prikaz toga kada se dvije osobe spoje i upoznaju i kada sve krene dobro. Koji je izazov kod ovakvih odnosa? Taj prvi klik nije garancija uspjeha i ponekad se dva temperamenta mogu na prvu povezati, može biti ludo i nezaboravno, ali kasnije može doći do nesuglasica. To može biti varljivo", zaključila je Nelly.

