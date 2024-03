U 'Braku na prvu', kojeg možete gledati na RTL-u te online na platformi Voyo, postaje sve napetije. Klara je na večeri potaknula burnu raspravu. Upitala je Antona je li istina da je on rekao za svoju suprugu Nikolinu da ima staru kožu. Klari je to rekao njezin suprug Lovre pa ju je zanimalo je li to istina. Antonu je ne večeri bilo neugodno te je poručio da on nikada za svoju suprugu ne bi rekao nešto takvo.

Eksperti su razgovarali s Antonom i Nikolinom o njihovom odnosu. Nikolina je zatim otkrila kako se osjećala u trenutku kada je čula da je Anton za nju rekao da ima staru kožu.

"Moram priznati da sam se u prvom trenutku zapjenila. Ne volim dramu, ne volim takav način prozivanja. Kad smo došli kući ja čak nisam imala potrebu pitati je li on to rekao. Zato što mi nije bitno. Vjerujem da nije to rekao, ali ako je, to je njegova stvar", rekla je Nikolina. Dok je to govorila Anton je okrenuo očima.

"Kada sam to slušala, ja sam bila ljuta", rekla je ekspertica Iva Stasiow.

Direktno ga je pitala kakav je njegov doživljaj te što je zaista izrečeno.

"Rekao sam odmah da nisam to rekao. Bio sam iznenađen", rekao je Anton.

Iva Stasiow ga je zatim pitala misli li da je Nikolina stara te da ima staru kožu.

"Ne", rekao je i dodao kako mu godine nisu bitne i da je o tome već razgovarao s Nikolinom.

