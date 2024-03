U prošlom tjednu 'Braka na prvu', neki parovi su se porječkali i uzburkali odnos. Tina i Tiago slove kao najkompatibilniji par, no došlo je do svađe zbog mobitela. Osim njih, ni kod Ane i Alena nije mirno, a Lovre i Klara još uvijek ne mogu pronaći zajednički jezik.

Razočarana Tina

Tina i Tiago dobili su zadatak kojim su ispitali povjerenje jedno u drugo. Trebali su razmijeniti mobitele i dopustiti da partner 'kopa' po njemu i pretraži što god želi. Tiago je to odmah dobro prihvatio, no Tina nije. I dok je Tiago nudio Tini svoj mobitel, Tina ga je hladno odbila jer smatra da oni kao par trebaju imati povjerenja jedno u drugo. Tina je dala Tiagu svoj mobitel i on ga je pretražio. Tina je zaključila da Tiago nema povjerenja u nju, što ju je jako razočaralo.

"Išao je u dubine, i Instagrama i galerije", rekla je. "To mi je ružno. Ružno mi te gledati na mome Instagramu. To mi je odvratno. Iskoristio je priliku i to dobro. Znao je da su to moje osobne granice i da imam neke boli iz prošlih veza jer sam to već radila i ne želim to više imati. Ja njegov mobitel ne trebam jer vjerujem osobi", zaključila je Tina.

Ani se ne sviđa Alenova bivša

Anin i Alenov odnos nije baš najbolje započeo. Među njima još nije zaiskrilo, a Anu dosta pogađa Alenovo mišljenje o njoj. Prošli tjedan je Alen Ani pokazao svoju bivšu djevojku, koju je Ana odmah kritizirala.

Foto: RTL Foto: RTL Ana i Alen

"Bezveze", rekla je Ana kada je pogledala fotografiju s Instagrama te potom dodala: "Ista ja s dugom kosom i deset kilograma manje". "Očekivala sam više s obzirom na to kako si to famozno najavljivao. Moram ti to reći. Lijepa je djevojka, ali očekivala sam baš neku krasoticu. Vidjela sam i ljepše", rekla je.

Alen smatra da je Ana to rekla jer zna da gledatelji pred kamerama neće moći vidjeti fotografiju njegove bivše.

Lovre i Klara posvađali se zbog zadatka

Parovi su rangirali razne vrijednosti poput izgleda, dobrog seksa, želje za djecom, novca i karijere. Klara ima baš veliku želju da se uskoro ostvari kao majka dok Lovre smatra da još nije spreman.

Foto: RTL Foto: RTL

"Najsretniji bih bio da imam svog sina, da ga odgajam, napravim od njega čovjeka i da nemam ženu i nikad je ne vidim - to je moja životna želja", rekao je. Dok Klara pokušavala objasniti svoje rangiranje, Lovre joj se cijelo vrijeme ubacivao s komentarima za koje je Klara smatrala da nemaju veze s ičim. Naposljetku ju je izbacio iz takta i nije više željela s njim odrađivati zadatak dok se Lovre naljutio jer je mlađa od njega, a usudi se tako derati.

