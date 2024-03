U večerašnjoj epizodi 'Braka na prvu', koji pratimo i putem platforme Voyo, Renata i Tamara došle su kod Nikoline jer ih je zanimalo kako se osjeća nakon jučerašnje priče na večeri o masaži, a ona je smirivala situaciju i istaknula kako stoji iza toga da Anton nije rekao takve stvari.

Foto: RTL Foto: RTL

„Ne znam zapravo je li ta priča krenula od Lovre ili Klare, nemam potrebu to ni doznati i mislim da je to više njihov problem nego Antonov i moj“, rekla je Nikolina dok joj je Renata govorila da ne može svima vjerovati jer neki se mogu pretvarati da su izvana dobri, a zapravo kriju nešto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL Brak na prvu

Tina i Tiago nisu imali bojaznosti oko ceremonije, a njihova je odluka o ostanku jasna. Djevojkama se kod Nikoline pridružila Klara koja prepričava što se dogodilo nakon večere. „Porječkali smo se, bio je bezobrazan. Bacio je prsten nasred dnevnog boravka, bio verbalno nepristojan i tad sam izgubila strpljenje i rekla mu da se može sramiti…“, rekla je Klara i objasnila djevojkama da je problem nastao zato što je Lovre nije podržao u situaciji koju joj je on prenio. Dodala je kako ona njega neće odgajati i da su njihove odluke o ostanku sigurno pod upitnikom te da joj je žao što se opet razočarala u njega.

Počela je druga ceremonija odluka, a pred stručnjake su prvi došli Tamara i Filip, koji je zadovoljan kako funkcionira njihov odnos, ali izostaje ljubav. Smatra da Tamara već sve zna o njemu, pa se stoga ne osjeća potrebno dodatno otvarati. S druge strane, Tamara smatra da bi ona pokazala emocije, ali joj trebaju „odškrinuta vrata“ s njegove strane. Filip je shvatio kako je rekla da joj općenito u životu treba da joj netko otvori vrata i da nije nužno mislila na njega te dodao da mu se Tamara sviđa kao osoba, ali ne više od toga. Unatoč tome, oboje su odlučili ostati u eksperimentu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Sljedeći su bili Tiago i Tina, koja je prvo pričala o lijepim stvarima, a potom spomenula i manje lijepe trenutke. Tiago je priznao da je osjećao krivnju zbog trauma iz prijašnje veze i da je trebao reći da ne želi gledati u Tinin telefon, no nakon razgovara s njim, ona je shvatila i njegovu stranu priče i odmah mu oprostila. „Mi smo najzreliji par. Znamo kako se nositi s teškim situacijama“, rekao je Tiago te dodao kako je ovaj tjedan puno naučio o poštovanju. Oboje su napisali da ostaju.

Foto: RTL Foto: RTL Brak na prvu

Iako je Ana i dalje oprezna, odlučila je početi ispočetka s Alenom. Stručnjaci su izrazili zabrinutost da Alen možda nije iskren jer je čudno da je tako brzo promijenio ponašanje prema njoj. „I ja se slažem s vama da sam druga osoba, ali stvar je u tome da sam ovo zapravo ja i da tek sad dolazim na nekakav svoj teritorij, gdje se mogu opustiti, pokazati sebe i gdje me Ana može realno upoznati jer vjerujem da ono prije nisam bio ja“, rekao je Alen dok su ga stručnjaci molili da bude iskren, ali uz poštovanje. Oboje su odlučili ostati, a Ana je objasnila kako želi vidjeti u kojem će smjeru njihov odnos razvijati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL Brak na prvu

Stručnjaci su željeli raščistiti je li istina da je Anton rekao Lovri da je njegova supruga stara, odnosno da ima staru kožu. Nikolinu je ta situacija malo uznemirila jer ne voli drame i kad se nekoga javno proziva. Nije željela ni pitati Antona je li to izrekao jer smatra da to nije njezina stvar, nego njegova, no stručnjaci su željeli čuti njega. „Rekao sam odmah da nisam to rekao, iznenađen sam“, rekao je Anton dok se Lovre čudio svemu što je čuo, pogotovo tome da Anton ne gleda na godine kod žena.

Foto: RTL Foto: RTL

Stručnjaci su uključili Lovru i Klaru u razgovor, koja je rekla da joj je sve to ispričao Lovre. „Sto posto izrečeno, u kojem afektu, neću komentirati“, rekao je on i nastavio se ispričavati Klari što ju nije jučer podržao. I dok je Lovre tvrdio da je Anton to izrekao, on je sve negirao. „Mislim da je Lovre čuo nešto drugo. Možda je mislio da je nešto tako čuo, a zapravo nije tako bilo“, rekao je Anton dok je Lovre pričao kako se jučer osjećao da mora zaštititi Antona jer mu se čini kao slab čovjek. „Sad moram reći da je Klara bila u pravu i mene nije sram priznati moje greške“, rekao je Lovre.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Anton je ponovno pričao da mu treba vremena za upoznavanje Nikoline, što ona smatra glupošću. Otkrio je da se osjeća se super s njom, ali ne osjeća da ga privlači. „Problem nisu godine, ali možda kemija, energija… Mislim da imamo nešto super skupa, da imamo šanse nešto napraviti među nama ako idemo naprijed kao i do sada“, objašnjavao je Anton, a Nikolina dodala: „Potrudio se oko mene kao osobe i prijateljice, ali ne kao oko žene.“ Kad su je stručnjaci pitali misli li da je Anton rekao za nju ono što tvrdi Lovre, rekla je da ne vjeruje dok je Alen komentirao da Lovre nikad ne laže. Oboje su napisali da ostaju, a Nikolina je priznala da je mislila promijeniti odluku jer je željela izbjeći dramu.

Foto: RTL Foto: RTL

Lovre je izlaganje pred stručnjacima počeo komplimentom prema Nikolini, komentirajući kako joj Anton nije ni do koljena te izražavajući žaljenje što nije stao na stranu svoje žene. Stručnjaci su ga pohvalili za iskrenost i poticali da bude svoj. Klara je bila iznenađena njegovim komentarom jer je očekivala dramu. „Razočarao me, ali sviđa mi je ovo što sada govori“, rekla je i oboje su napisali da ostaju. Klara je priznala kako nije očekivala da će Lovre ostati, a sama je također imala dvojbe oko ostanka. „Vjerujem da možeš biti bolja verzija sebe i želim upoznati tu verziju tebe“, rekla je Klara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Za kraj su ostali Renata i Josip, koji je izrazio zbunjenost time što Renata smatra da je dominantan muškarac, ali nedovoljno za nju. Nadalje, rasprava se vodila o tome kako je Renati fizički privlačan, ali da nema kemije. „Njega to izluđuje, ali nije sve u izgledu“, rekla je Renata dok je Josip dobio dojam da će Renata uvijek odabrati lošeg momka umjesto dobrog. Renata ističe da ne voli kada joj se nameću riječi te da je dobila dojam da Josip želi površan odnos. „Ne pristajem na manipulaciju“, dodala je. Oboje su napisali da ostaju, ali kad je Renata pokazala svoju odluku, Josip nije želio ni pogledati.

Foto: RTL Foto: RTL

Stručnjaci su pozdravili kandidate i najavili im tjedan intimnosti. Kad su došli kući, Renata je uvidjela da se Josip naljutio. „Tek sam danas shvatila da se mi uopće ne razumijemo i spremna sam da više raditi na tome“, rekla je Renata. Iako je Josip želio raspravljati o problemima, Renata ga je prekinula jer joj se zapravo nije dalo razgovarati, a on je istaknuo da je upravo to izvor njegovih frustracija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Nikolini nije sjela situacija s Lovrom i smatra da se to ne može popraviti. Anton joj je rekao da ne želi više komunicirati s njim zbog svega što je danas izrekao i zahvalio je Nikolini na podršci na ceremoniji jer se loše osjećao. Naposljetku je Nikolina skinula prsten jer bi trebao označavati brak, a ona poštuje brak kao instituciju i poštuje ljude koji se trude, a dobila je dojam da su se oni prestali truditi u tom smjeru. Lovre je zaključio kako je danas otkrio još jednu svoju vrlinu, a to je da priznaje svoje greške te da je stekao pogrešan dojam o Antonu.

Foto: RTL Foto: RTL

Kako će se razvijati situacija među parovima - ne propustite pogledati u ponedjeljak, 18. ožujka u 21.15 na RTL-u, a dan prije na platformi Voyo!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Anita Martinović u kvizu otkrila koliko zna o 'Ljubav je na selu'