Ana i Alen u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', kojeg pratimo na RTL-u i platformi Voyo, ponovno su naišli na problem u odnosu koji je nategnut od samog starta.

Na večeri s Tinom i Tiagom kada je Alen objašnjavao kako ona nije njegov tip, Ana je ustala i otišla od stola te potom gorko zaplakala u drugoj sobi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Požalila se Tini, a Alen je samo prokomentirao kako mu nije jasno što se upravo dogodilo.

Za RTL.hr je otkrio kakvo je njegovo viđenje situacije koja se dogodila na medenom mjesecu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ana je na medenom mjesecu rekla kako se nisi pokazao kao džentlmen, je li to istina?

Ljudi koji me poznaju dobro znaju da kada volim neku ženu, za nju radim i više nego što možda trebam u takvim situacijama. Dajem sebe i više od sto posto jer smatram da je to - ljubav. Ali moramo uzeti bitnu činjenicu u obzir, a to je da ne osjećam prema Ani ono što ona vjerojatno osjeća prema meni.

Normalno je, primjerice, da će Tiago za Tinu napraviti neke stvari koje možda ja za Anu neću, ali besmisleno je uopće uspoređivati njih i nas. Oni su par, sretni su, zaljubljeni. Mi nismo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što kažeš na njezino odlaženje sa seta?

Nisam čovjek od drame i ne treba mi to u životu. Ne znam zašto je toliko zagrizla da mi se mora svidjeti, ali s takvim ponašanjem samo odbija. Svi su ostali ovo shvatili kao eksperiment, no ona kao da ima osjećaj pravog braka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

"Pogledajmo samo primjer Tamare koja se uzdigla iznad toga da nije Filipov tip. Oni se zabavljaju, smiju, večeraju zajedno, a kod nas samo nepotrebna drama", dodao je Alen.

Foto: RTL Foto: RTL Alen i Ana

Foto: RTL Foto: RTL Brak na prvu: Ana

Emisiju 'Brak na prvu' pratimo na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL Brak na prvu

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Boris Blažinić za RTL.hr o parovima: 'Ne voli dosadne ljude, vidi cijelu ovu priču kao avanturu'