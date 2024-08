Kandidatkinja treće sezone "Braka na prvu", čije propuštene epizode možete pogledati na platformi Voyo, Andrea Kukolj očekuje dijete s partnerom Marko Bogdanom. Na društvenim mrežama često se hvali trbuščićem koji je iz dana u dan sve veći i veći. Budući da prinovu očekuje već u listopadu, sada je za Net.hr progovorila o cijelom procesu trudnoće.

"Cijela trudnoća je do sada protekla bez ikakvih poteškoća. Uglavnom sam se dobro osjećala i jedna sam od onih sretnih trudnica s minimalnim mučninama i prohtjevima", otkrila nam je.

Mnogim trudnicama je ljeto noćna mora, no Andrea je ipak pronašla rješenje kako da si olakša.

"Cijeli dan pod klimom i sve je savršeno", tvrdi kandidatkinja.

Savjeti i reakcije drugih ljudi

Česti slučaj kod mnogih žena u visokim stadijima trudnoće je onaj kada mnogi oko nje žele dodirnuti njezin trbuh kako bi osjetili bebin udarac. Mišljenja o tome su različita- dok se neke žene užasavaju, Andrea ipak uživa u tome.

"Apsolutno mi ne smeta diranje po trbuh, pogotovo kada se maleni mrducka. Meni i ljudima oko mene je to prekrasan osjećaj", rekla nam je.

Foto: RTL

Gotovo svaka žena se susreće sa savjetima od svojih bližnjih, a ponekad i od prolaznika na ulici. Neki savjeti su u redu, neki pak frustrirajući, pogotovo ako oni prerastu u pametovanje. Na njih svaka reagira na svoj način, pa tako i kandidatkinja sociološkog eksperimenta.

"Svaki savjet je dobrodošao. Hoću li ih sve uvažiti i primijeniti, pretpostavljam da ne, ali svakako poslušam. Nema lošeg savjeta jer svi dolaze od ljudi koji me vole i žele mi najbolje", otkrila je.

Prehrana i kilogrami

Hrana zna biti zeznuta u trudnoćama. Neke znaju izazvati gađenje, a neke pak ovisnost. No, to je ipak individualno.

"Što se hrane tiče sada jedem sve normalno. Ništa mi ne smeta, a ono što mi je najdraže su definitivno razne slastice koje naravno maksimalno pokušavam izbjegavati. Trenutno mi je lubenica nekako posebno draga", tvrdi Andrea.

Foto: Instagram

Najveći problem svim ženama su definitivno kilogrami. Iako su oni razlog dolaska djeteta na svijet, oni ipak mogu predstavljati neki ženama veliki problem. No, Andrea otkriva da ona s tim nema problema.

"Za sada sam dobila deset kilograma i apsolutno sam zadovoljna. Što će biti do kraja, vidjet ćemo", rekla je.

Kada se bliži porod, to je razlog za jednu dozu straha. No, na kraju krajeva svaka žena jedva čeka primiti svoje dijete u naručje, pa tako i Andrea.

"Ne mogu reći da se bojim poroda, ali često razmišljam kako i kada će sve krenuti, hoću li biti spremna, koliko će trajati… Hrpa pitanja mi se vrti po glavi i jedva čekam taj trenutak", otkrila nam je.

Preseljenje i ime za sinčića

Andrea i Marko nedavno su se uselili u novi stan u Slavonskom Brodu. Razlog je taj da žele što više prostora za bebu koja im stiže u rujnu.

"Kako posljednjih desetak godina više-manje radim od doma, a uskoro nam dolazi naš Liam, preselili smo se u novi i veći stan koji će sigurno neko vrijeme biti naš dom. Kako ja radim od doma, a i Andrea je sada po cijele dane pored mene, želimo komfor i da nam je lijepo", napisao je Marko na drušvenim mrežama te pokazao izgled njihovog stana.

Budući da je ona u visokom stadiju trudnoće, to je moglo biti vrlo iscrpljuće za nju, no uz pomoć dobrih ljudi, sve je to bilo puno lakše.

"Preseljenje samo po sebi nije lako. Sudjelovala sam koliko je to bilo moguće, ali Marko je definitivno sam odradio najveći dio posla. Na dan selidbe su nam pomogli i moji prijatelji pa je sve skupa prošlo i više nego dobro", ispričala nam je.

Foto: Instagram

Odabir imena za njihovog sinčića bio im je vrlo jednostavan, jer se Andreji od samog početka samo jedno vrtjelo u glavi.

"Više puta sam i sama razmišljala o tome. Ime Liam mi je prvo prošlo kroz glavu u trenutku kada smo počeli razgovarati o potencijalnim imenima za bebu. I kako god smo smišljali i razmatrali druga imena, ja sam se stalno vraćala na Liama. Toliko, da je i Marku to ime na kraju postalo opcija br. 1", zaključila je Andrea.

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta "Brak na prvu" pogledajte na platformi Voyo.

