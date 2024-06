U "Braku na prvu", Danijela se požalila prijateljima da s Alanom u sociološkom eksperimentu nije nikako mogla pronaći zajednički jezik. Sociološki eksperiment "Brak na prvu" gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

Foto: RTL

"Krenuli smo s lažima, muljanjem, izmišljanjem, vrijeđanjem", započela je Danijela.

"Mislim da Danijela nakon ovog eksperimenta neće biti razočarana ni opreznija. Govorim iz osobnog iskustva, ja nisam počela mrziti i misliti da je svaki muškarac grozan. Rodila sam sina, ne mogu misliti da su svi grozni", ispričala je pjevačica Anđa Marić, Danijelina bliska prijateljica.

Anđa se poistovjetila s Danijelom

Danijela je priznala da s Alanom nije mogla ostvariti ni prijateljski odnos.

"Nula posto tolerancije za vrijeđanje", poručila je Anđa Danijeli. "On nije samo mene vrijeđao. On je imao mišljenje o svemu, nacionalistički, seksistički. Konstantno ima problem sa svime. Čak nacionalizam do te mjere koje ja u životu nisam vidjela", rekla je Danijela.

"Ja se nisam snašla u tom trenu. Nisam se znala nositi s time", dodala je.

Foto: RTL

"Zamisli kako je nekome vani, tko je odnosu s takvim čovjekom", rekla je Danijela. "Znam kako je to, užasno. Jedini ljudi koji su vidjeli to je bila policija. Nitko mi nije vjerovao, čak ni mama ni tata. Ja bih im rekla grozan mi je brak, a oni bi rekli: 'Znamo kakva si ti, nije lako s tobom'", ispričala je Anđa.

"Ja znam kako je užasan osjećaj kada ti znaš što se događa, a nitko ti ne vjeruje", zaključila je.

