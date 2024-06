Sociološki eksperiment "Brak na prvu" bliži se kraju, a time je došao red na čitanje zavjeta. Alan je pripremio Danijeli dirljivi govor, no njoj se nije svidio. Upitao ju je može li mu pridržati vrpcu, a ona nije htjela.

"Danijela, moram priznati da sam u ovih mjesec dana stvarno uživao i da ću ovo životno putovanje pamtiti za cijeli život. Ti si ta koja je donijela vedrinu i osmijeh na naša lica", započeo je Alan.

"Pamtit ću samo one lijepe trenutke s tobom. Obožavao sam puno toga na tebi, tvoj prelijepi osmijeh, tvoje oči, tvoju iskrenost, tvoje poštenje. Volio sam kada bi me znala udariti. Da me netko pita bih li ponovio sve ovo i s kime, rekao bih s tobom", rekao je Alan, na što se Danijela počela smijati i rekla: "Je li moguće?".

Foto: RTL

Danijela se dobro nasmijala

"Zašto? Zato što sam naučio kako se ponašati s tobom, kako postupiti s tobom, što reći, a što prešutjeti. Došao je kraj i nastavit ćemo svoje živote. Možda nam nije bilo suđeno, možda nam neće biti nikad, ali znaj da neću nikada prestati misliti na tebe", rekao je Alan.

"Nije bilo lako spojiti dvije različite osobe. Jedna koja gaji karijeru, druga koja gaji obitelj, što ne znači da i u takvim situacijama u budućnosti ne možeš uzeti porodiljni", zaključio je Alan, na što se Danijela opet počela smijati.

Foto: RTL

"U šoku sam, nova epizoda, nova serija, novo sve", rekla je Danijela za kraj.

