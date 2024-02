Alen i Ana su dio sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo, a njih dvoje imaju nekih problema od onog trenutka kada je Alen izjavio da Ana nije njegov tip.

Alen je naglasio da je primijetio da ga Ana od tog trenutka podbada i naglasio da joj to neće proći

"Primijetio sam da je nakon one situacije kada sam joj rekao da nije moj tip žene počela malo podbadati, ali vjerujte mi da kod mene to ne može uspjeti. Ja ako vidim da mene neko kreće podbadati, prvi ću stati na loptu", rekao je Alen i zaključio da se nema smisla na takav način razgovarati s nekim.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Ana provocira Alena zbog izjave da nije njegov tip: 'To joj neće uspjeti kod mene'

Ana je zaključila da njezin suprug iz sociološkog eksperimenta misli samo na sebe.

"Bitno je biti sebi na prvom mjesto, ali mislim da on razmišlja isključivo o sebi. On se tako ponaša i tako radi i nije mu stalo do druge strane", rekla je Ana.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Ana tvrdi kako Alenu nije stalo do nje!

Podsjetimo da se Alen jednom prilikom ispričao Ani za svoje ponašanje.

"Ispričavam se ako sam te na neki način povrijedio nekim svojim rečenicama. Jednostavno mi je to tada bilo tako. Hajmo krenuti s upoznavanjem. Korak po korak", bile su Alenove riječi nakon što je primijetio da je Ana povrijeđena time što nije njegov tip.

