Alen i Ana koje smo pratili u emisiji "Brak na prvu" na RTL- platformi Voyo, odlučili su otići iz sociološkog ekperimenta, a Alen je za RTL.hr progovorio o svojim dojmovima i odnosu s Anom te je otkrio što će mu ostati u najljepšem sjećanju.

Kako kaže, njegov put u sociološkom eksperimentu nije bio nimalo jednostavan, ali je ipak najljepše razdoblje u njegovom životu.

"Put nije bio nimalo jednostavan. Od samog početka osjećao sam neravnopravnost na što sam općenito alergičan u stvarnom životu. Taj period snimanja definitivno nije bio najljepše razdoblje mog života, ali tu smo gdje smo. Trudio sam se iz svega izvući maksimum i vjerujem da sam donekle uspio u tome", priznao je Alen pa prokomentirao svoju partnericu u eksperimentu.

Ana je bila previše negativna

Iako je izjavio da ne želi komentirati tuđe postupke, zaključio je da Ana mora puno raditi na sebi.

"Ne želim komentirati tuđe postupke i općenito druge ljude, no smatram da Ana mora baš raditi na sebi. Izgled je tu najmanji problem, no njezina negativnost malo je ozbiljnija priča. Iz drame u dramu, iz suza u plač. Ne znam, gledatelji najbolje mogu prosuditi stvari, sve se vidjelo."

Nakon odlaska iz emisije, za RTL.hr je govorio o tome kakav odnos s Anom ima sada nakon showa.

"Nemamo nikakav odnos. Ne čujemo se. Na nedavno pitanje na Instagramu zašto ne pratim svoju 'ženu' napisao sam 'pogrešna adresa'", rekao je Alen i objasnio da je s time mislio na igrice koje je igrala.

"'Dodavat ću te - obrisat ću te' dječja posla i nemam vremena za takve gluposti", dodao je i rekao kako joj unatoč tome želi svu sreću u daljnjem životu.

Njezini ga postupci nisu povrijedili

Zanimljivo je da je Alen govorio i o tome da je Ana bila jako ljubomorna na Renatu i zaključio da je razlog tome taj što joj je bilo izuzetno stalo do njega.

"Tijekom snimanja nisam tome pridodao toliku pažnju, no sad gledajući sve epizode, to uvelike shvaćam. Smatram da je Ani tada bilo stalo do mene, i to dosta, te da se zato tako ponašala. Ne može se drugačije opisati to da si gnjevan, ljutit i dramiš. Osoba kojoj nije stalo sigurno ne bi radila ono što je radila Ana", rekao je i dodao ga njezini postupci nisu emocionalno povrijedili.

"Previše sam toga u životu prošao da bi me osoba u showu mogla povrijediti. Gledao sam sve to kao igru i tako neka i ostane. U redu, da je moglo to sve biti bez drama i 'dječjih bolesti', moglo je. Vjerujem da bi nam tada bilo puno ljepše zajedno, no nema veze. Idemo dalje", kaže Alen.

Nakon dramatičnog odnosa s partnericom u eksperimentu, Alen je razmislio o tome u kojim bi situacijama postupio drugačije pa zaključio da mu je najviše krivo što nije mogao biti više svoj.

"Bio bih više svoj po cijenu svega ostalog. Smatram da kada imate preko puta sebe osobu koja je toliko ispunjena negativom, da ne možete dati maksimum koji dajete inače. Zbog iste tvrdnje sam i rekao da bih s Renatom imao drugačiji odnos. Ne zbog Renate kao Renate, nego zbog činjenice da se s moje strane svaka riječ usmjerena Ani morala vagati jer nikad nisam znao u kojoj je fazi."

U show nije došao tražiti prijatelje…

Sudionik Braka an prvu priznao je da je s malim brojem ljudi ostao i danas u kontaktu.

"Nisam ušao u show tražiti prijatelje i sasvim sam bio u redu da ni s kim od drugih kandidata ne ostanem u kontaktu poslije showa. Imam svoj život, svoj krug ljudi i nije mi potrebno pretjerano širenje. Igrom slučaja, moj je život ljepši za nekoliko predivnih ljudi nakon 'Braka na prvu' i zbog toga sam najviše sretan. Nakon snimanja najviše sam ostao u kontaktu s Tiagom i Renatom. Nekako smo posebno kliknuli nakon snimanja i eto, to druženje traje i danas."

Na pitanje je li ga iskustvo u emisiji osnažilo, odgovorio je da u emisiju nije došao kao nestabilna osoba koja traži snagu i neku potvrdu od drugih.

"Znam tko sam, koliko vrijedim, što mogu i isti sam prije kao i sada", rekao je.

Sve je bilo zbog promocije?

"Svaki od nas kandidata lagat će ako kaže da nije razmišljao da ulazi u projekt koji gleda cijela Hrvatska. Isto tako, svi smo mi ušli u to razmišljajući kako bi bilo super da se ostvari ta famozna ljubav na prvi pogled. Nadali smo se. Željeli to priznati ili ne. No nije se dogodila i to je sasvim u redu. U eksperiment sam ušao otvorenog srca, nadajući se pa čak i ljubavi. Da nije tako, da sam kalkulirao, ne bi ostao bez teksta u prvoj epizodi", kaže Alen i dodaje:

"Bio bih pripremljen na sve mogućnosti i glumio bih 'ulogu' kako to Ana voli nazivati. To je najbolji dokaz da sam ušao u sve ovo bez rukavica, vjerujući ekspertima, projektu, no eto, možda i životna lekcija. Ne treba vjerovati do kraja svima, možda u budućnosti ipak malo krenem s kalkuliranjem."

