Alen Vlahović, kandidat četvrte sezone sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', nedavno je snimio pjesmu posvećenu upravo RTL-ovom showu, a sada je otkrio da se na snimanju spota za pjesmu 'Momačka' ozlijedio.

Kako je ispričao bivši kandidat showa, dok su snimali spot u klubu gdje on inače radi, na inicijativu prijatelja, Alen je išao natočiti piće:

"Kako sam se nagnuo po čaše, nije me vidio i došlo je do ovog do čega je došlo. Zubi su na mjestu, to je najbitnije," ispričao je za RTL.hr Alen.

Foto: RTL Alen Vlahović

"Sreća u nesreći je to da smo taman bili pri kraju tako da smo sve ubrzo završili – cijelo snimanje. Usnica je bila natečena s unutarnje strane tako da se srećom izvana i nije vidjelo," nadodao je.

Otkrio je da mu je usnica zbog ozljede još uvijek plava, ali srećom kaže, ne vidi se s vanjske strane.

"Prvih par dana bilo je nezgodno, ali treba stisnuti zube i nastaviti dalje. Nema druge," zaključio je.

