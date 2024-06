Stručnjaci su pozvali prvi par - Danijelu i Alana. Nakon svega što se dogodilo Danijela je rekla da se osjeća indiferentno i bez osjećaja, a Alan kako je bolje nego prije premda mu je žao što nisu ostali u dobrim odnosima.

Ponovno je spomenuo koliko je razočaran kako je sve ispalo na čitanju zavjeta jer je imao dvije opcije - ili će pročitati zavjete koje je na kraju pročitao ili će u potpunosti narušiti odnos jer će reći kako se zapravo osjeća. Otkrio je kako nije želio čuti Danijeline zavjete do kraja zato što ona ne može davati savjete njegovim budućim ženama jer ga nije ni upoznala, a Danijela je komentirala: „Alan se pokupio zato što ne može čuti nikakvu kritiku i ako nije sve po njegovu, samo počne prebacivati kako je druga osoba zločesta…“

Alan izvrijeđao Danijelu

Stručnjaci su im pustili snimke njihove avanture, a svi su su se najviše iznenadili Alanovu vrijeđanju Danijelina izgleda. Na kraju su svi zapljeskali Danijeli, a stručnjaci su bili šokirani viđenim jer ima previše uvredljivog sadržaja.

„Imam osjećaj kao da je Danijela iz mene izvlačila samo nešto loše“, opravdavao se Alan dok mu su stručnjaci objašnjavali kako je sam odgovoran za svoje ponašanje i nije im bilo jasno zašto mu je tako teško iskreno se ispričati. Danijela je objasnila da zavjeti nisu bili direktno za Alana, nego za osobe koje će se susretati s osobom poput njega. Na kraju joj je bilo najbitnije da je bila viđena jer su joj neki ljudi govorili da si sve umišlja.

Boris je pričao Alanu da je povrijedio Danijelu i da se tako ne gradi ljubav, no on smatra da se ne gradi s Danijelom, ali da mu s drukčijim ženama bude lijepo.

„Dok ne prestaneš prebacivati odgovornost na drugoga, nećeš ništa naučiti“, nastavio je Boris, no Alan je prigovorio stručnjacima da nikad nisu rekli: „Bravo, Alane!“ jer i njemu nije bilo lako s Danijelom. Oni su mu rekli da će to napraviti samo ako se ispriča Danijeli za sve uvredljive riječi, no on je nastavio pričati da je ona bila jako zločesta.

Marko i Mura sjaju od sreće

Mura i Marko pričali su o svojim zarukama, da uživaju jedno u drugome te kako im je teško zbog razdvojenosti, ali da znaju kako će to prebroditi. „Samo gledamo prema naprijed i mislimo da je to to“, komentirali su, a potom su svi pogledali snimku njihove bračne avanture.

Marku je to bilo jako emotivno gledati i nije znao što da kaže osim da im se dogodila velika ljubav. Iskreno smatra da je naučio da se ljudi ne osuđuju na prvu i zato smatra da su uspjeli.

Čim je sjeo pred stručnjake, Josip je priznao da mu se vratila fizička privlačnost prema Renati kad ju je ugledao. Gledali su svoje snimke i Josip je komentirao da je pokušao na emocionalnom polju nešto pobuditi kod Renate, ali i da je nedvojbeno bilo fizičke privlačnosti. Ipak, na kraju je shvatio da si ne odgovaraju intelektualno.

„Poštujem njegovo mišljenje, ali smatram da to nije najveći problem jer mi smeta ta njegova infantilnost i nema kemije. A i smetalo mi je ulaženje u intimni prostor“, rekla je Renata. „Nisam dovoljno dobro naučila postaviti granice i ne pokazujem na van ono što osjećam iz pristojnosti prema nekom drugom i time šaljem pogrešnu poruku“, objasnila je Renata i dodala kako smatra da treba biti otvorenija i opuštenija.

Boris pohvalio Nikolinu

Anton je pričao da mu je žao što nije bio otvoreniji prema Nikolini, ali njoj nije jasno zašto je tu dolazio ako se nije planirao otvoriti. Kad su pogledali snimke, stručnjaci su pohvalili Nikolinu za njezinu spontanost i iskrenost. Nikolina smatra da je ona s Antonom jako puno komunicirala i da su ostvarili jako dobar odnos.

„Intuicija mi za njega govori da je dobar čovjek koji se samo nije snašao u ovoj situaciji“, rekla je Nikolina, a Anton još jednom ponovio da nije vrijeđao Nikolinu ni spomenuo 'staru kožu', s čime se složila većina ostalih kandidata. Ipak, stručnjaci smatraju kako je njegov najveći problem što se nije otvorio.

Sljedeći su bili Klara i Lovre, kojeg su stručnjaci pohvalili jer djeluje sigurniji u sebe, no on je rekao da više nikad neće biti svoj jer to ne vodi nigdje. Stručnjaci su ga pohvalili i što je jučer stao u Klarinu obranu kad je Alan počeo vikati na nju, a potom su im pustili isječke njihove avanture i svi su ostali zatečeni Lovrinim uvredama koje je uputio Klari zato što je rekla da je zaljubljen u nju.

„Kad sam najgrublji, onda sam najiskreniji“, rekao je Lovre, a Klara je bila u šoku jer nije očekivala takve ružne riječi. No Lovre se nije ni pokušavao opravdati jer smatra da je to sve bilo iskreno.

Hoće li Klara i Lovre riješiti svoj posljednji konflikt i kako će uvid u odnose utjecati na preostala četiri para - pogledajte u zadnjoj epizodi četvrte sezone "Braka na prvu" sutra u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo!

