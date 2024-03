Nakon što su prisustvovali posljednjoj svadbi u četvrtoj sezoni sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', koji osim na RTL-u pratimo i na platformi Voyo, kandidati prepričavaju dojmove i pripremaju se za novi uzbudljivi tjedan…

Tina i Tiago primijetili su da je Alan bio zadovoljan Danijelom, ali nisu baš sigurni da ona osjeća isto. Tamara je prepričavala Filipu kako joj bilo na svadbi, no njemu nije bilo pretjerano žao što nije išao s obzirom na to da je pretpostavljao kako će to dugo trajati pa bi mu nedostajalo sna.

Jedino je priznao da mu je malo žao što nije mogao promatrati ponašanje drugih na zabavi, a bilo mu je posebno drago kad je čuo da je jako nedostajao Lovri, kojem svadba nikako nije legla i jedva je čekao da večer prođe. „Mogu reći da mi je to najgori dan od početka projekta“, rekao je dok je Klari bilo lijepo.

Danijela se probudila rano kako bi obavila neke svoje zadatke, a kad je sve završila, probudio se njezin suprug Alan. „To mi govori da bismo ipak mogli biti dobar par“, rekla je, a potom je u sobu došao Alan i donio joj sok.

Danijela je željela znati kako se osjeća što su prvu noć spavali odvojeno, a Alan joj je u zafrkanciji objasnio kako ga uvijek može zaskočiti, ali da će on biti korektan i da mu je jasno da se još ne poznaju.

„Smijemo se, zabavno nam je, to je definitivno dobar početak i mislim da će iz dana u dan biti sve bolje“, rekao je Alan, a Danijela dodala kako je otvorena prema cijelom ovom iskustvu i s nestrpljenjem iščekuje što će se dalje događati.

Nakon što je prvih šest parova uživo svjedočilo sklapanju braka između Danijele i Alana, vrijeme je da se posvete svojim odnosima.

„Tjedan intimnosti bit će ključan za zbližavanje i povezivanje i na emocionalnoj razini. Cilj je izgraditi povjerenje kao temelj partnerskog odnosa“, rekla je stručnjakinja Nelly, a kako će se kandidati snaći u zadacima - ne propustite pogledati u 21.15 sati na RTL-u, a nova epizoda već je sad dostupna na Voyu!

