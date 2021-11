Bivša misica Kirsty Bertarelli (50) nakon razvoda od milijardera navodno je postala najbogatija britanska razvedena žena, a ona ima više novca čak i od kraljice Elizabete.

Naime, Kirsty i njezin suprug milijarder Ernesto razveli su se u tajnosti nakon 21 godine braka.

"Ernesto i Kirsty Bertarelli s tugom potvrđuju da su se razveli", rekao je njihov PR za Daily Mail.

Bogatstvo od 9,2 milijarde funti

Podsjetimo, Kristy i Ernesto imaju troje djece. Za milijardera se udala 2000. godine, a par vodi izuzetno raskošan život, putujući s jednog na drugi kraj svijeta, uživajući na najluksuznijim svjetskim destinacijama.

Razvod je dogovoren za ljeto sljedeće godine. Lista najbogatijih ljudi Sunday Timesa smjestila ih je na 14. mjesto ove godine, a njihovo bogatstvo se procjenjuje na 9,2 milijarde funti, što je veće od BDP-a mnogih zemalja poput Bahama ili Armenije.

Bogatija od kraljice i glazbenih zvijezdi

"Njihova odluka bila je zajednička, sporazumno su se odlučili na razvod", rekao je njihov PR, a par je odbio govoriti o iznosu koji će biti isplaćen bivšoj Miss Velike Britanije. Daily Mail neslužbeno saznaje kako je riječ o nagodbi u iznosu od 350 milijuna funti.

To bi je učinilo najbogatijom razvedenom ženom rođenoj u Velikoj Britaniji, a do sada je bila bogatija i od same kraljice Elizabete II. Nakon razvoda bit će bogatija i od glazbenih zvijezda Mick Jaggera, za kojeg se tvrdi da vrijedi 310 milijuna funti, Ed Sheerana (220 milijuna funti) i Adele (140 milijuna funti).