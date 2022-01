Čovjek koji je proslavio Kardashianke reality emisijom o njihovim životima, Ryan Seacrest (45), nakon 8 godina veze s manekenkom Shayanom Taylor (29) odlučio je okrenuti novu stranicu u životu, a to je učinila i ona.

'Zadnja stvar koju želim...'

Naime, Shayna Taylor se nakon prekida preselila u Europu te se posvetila svom privatnom biznisu. Ova bivša manekenka je wellness influencerica koja svojim idejama želi podići razinu svijesti kod ljudi, cilj joj je da, prvenstveno, žene budu svjesnije svoje autentične ljepote te da se ne podvrgavaju raznim estetskim operacijama.

"Zadnja stvar koju želim je biti još jedna 'lijepa djevojka' koja želi samo izgledati dobro i ne radi ništa za svijet, takvih je i previše! Da je bar više autentičnih žena koje su iskrene i koje shvaćaju ljepotu različitosti, da smo sve drugačije i da je to u redu. Žalosno je gledati te djevojke od 18 - 19 godina koje koketiraju s filerima, zatežu lica. No, isto tako njihovi idoli poput sestara Hadid to rade", rekla je Taylor za RTL Exkluziv te istaknula da je ključ svega u zdravom načinu života i unutarnjem miru.

"Trebali bismo se generalno hraniti zdravo, ali sigurno postoje namirnice koje olakšaju grčeve i balansiraju vaše hormone kako bi smanjili simptome PMS-a. To su vrlo jednostavni alati i jedva čekam ih podijeliti!", tvrdi Shayna Taylor i nastavlja: "Na Instagramu sve mora biti savršeno i točan takav život moraš imati i postići da bi postao i bio što god, uopće nije stvar u tome...", smatra ova wellness influencerica.