"Već je duže vrijeme svjestan, kao i njegov agent i njegov pravni tim, da je izdan nalog za njegovo uhićenje, ali nije pokazao nikakvu želju da se vrati u New Hampshire i odgovara za to, piše Lad Bible. Snimateljicu je unajmila tvrtka iz New Hampshirea da snimi koncert i nalazila se nedaleko od pozornice kada se navodni pada dogodio", stoji u službenoj izjavi policije. Naglasili su da napadi nisu bili seksualne prirode.

Za svaku optužbu Marilynu Mansonu prijeti do godine dana zatvora i novčana kazna od 2000 dolara. Prema izjavama svjedoka, čini se da je Manson pljuvao snimateljicu i gađao je šmrkljama. Navodno je i uništio njezinu opremu. Njegov odvjetnik ima drugu verziju događaja.

"Nije tajna da Marilyn Manson voli biti provokativan na pozornici, osobito pred kamerama. Tužbe su podignute nakon što je snimateljica tražila više od 35 tisuća dolara odštete jer je mala količina sline došla u kontakt s njenom rukom. Kad smo je tražili da nam dostavi dokaze, nije odgovorila. Ove su optužbe glupost, ali surađivat ćemo s vlastima kao i do sad", rekao je za časopis People Mansonov odvjetnik Howard King.

Snimateljica od Mansona traži 35 tisuća dolara

Mansonov odvjetnik tvrdi da je Mansonova slina slučajno završila na ruci snimateljice te da je ona za to tražila 35 tisuća dolara.

"Pljuvao je na sve strane, a ona se uzrujala kad je pogodio njenu kameru. On je to primjetio i počeo joj namjerno pljuvati na kameru. Mislim da je kap koja je prelila čašu bila kad je došao na metar od nje i ispucao ogromni šmrkalj ravno na nju, ne na kameru. Bila je bijesna i zgrožena, samo je istrčala, a on se tome smijao", ispričao je jedan od svjedoka.