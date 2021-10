Bivša natjecateljica reality showa "Big Brother" iz 2006. godine Tanja Matić Jovanović ostala je upamćena po svojoj nepresušnoj energiji i smislu za humor u trećoj sezoni. Tada je imala 19 godina, a scena kada je pala sa šanka uz riječi "gledajte ovaj ples" postala je epska. Tanja je za Story otkrila što je radila sve ove godine.

Ona kaže da je za "Big Brother" vežu jako lijepe uspomene, a ostala je u kontaktu s pobjednikom Danijelom Rimanićem.

"U jako dobrom kontaktu sam s Danijelom ili ti ga Cuni kako ga zovu, on je bio pobjednik naše sezone, od prvog dana on i ja smo kliknuli i ostali prijatelji. Evo već sad 15 godina što mi je jako drago. Što se drugih tiče pratimo se na Instagramu, međutim Danijel i ja smo baš ostali prijatelji i često se čujemo i nasmijemo", kazala je Tanja te je istaknula da ne namjerava ulaziti u neki reality show.

"Znate kako ja se vodim onim uzrečicama: 'Nikad ne reci nikad' i 'nikad ne reci uvijek'. Jer uistinu ne znamo kamo će nas život odvesti. Iz ovog pogleda sada ne bih ušla jer nema uistinu potrebe, međutim, nikad ne reci nikad."

Ljudi je još uvijek prepoznaju na ulici.

Vodi 'lijep i normalan život'

"Nakon 15 godina ljudi me prepoznaju, ne samo u Dubrovniku, nego na više mjesta. 'Ti si ona Big Brother Tanja', nekad se uistinu zapitam je li mi to prezime", rekla je Tanja.

Ona je danas sretna supruga i mama, a živi u Njemačkoj.

"Jako puno se toga promijenilo nakon izlaska. Nažalost, preminula mi je majka, a onda godinu dana iza i otac. Nakon svega toga upoznala sam ljubav svog života, mog Tonyja s kojim sam dobila predivnog dječaka Maura, koji će ubrzo napuniti osam godina. Preselila sam se u Njemačku, Dusseldorf i moja adresa je sad ovdje. Nakon par godina života u Njemačkoj počela sam živjeti i raditi ono što uistinu volim. Sve u svemu, živim jedan jako lijep i normalan život. Zahvalna sam dragom Bogu na tome."

Tanja je influencerica, a bavi se i YouTubeom.

"Krenula sam sa snimanjem za YouTube iz čistog uživanja i nisam vjerovala da će se to pretvoriti i u posao koji jako volim. Drago mi je da je danas sve to tako. Nema ljepšeg nego kad nešto radite što volite. Uz YouTube i Instagram imam i svoj privatni posao, koji sam toliko dugo priželjkivala i uistinu kad vjerujete sve se ostvaruje. Da, to su moj sin i moji treninzi. Uistinu, divim se kako sve stižem jer nemam svoje roditelje da mi pomažu, ali zato imam stvarno dobrog muža koji uskoči kad god treba. Super smo tim i na tome sam zahvalna. Moja glavna poslovica je: 'Nisam stala od jutros i sve je ovo meni moja borba donijela'", ispričala je.