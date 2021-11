AFERE, SEKS U 3, PONIŽAVAJUĆI FETIŠI... / Demi Moore razvlači Ashtona Kutchera gnjusnim ispovijestima, a on? Šutio je kao riba, a onda srušio internet odgovorom

Glumica Demi Moore privukla je veliku pozornost javnosti sa svojim memoarima "Inside Out". Ona je s 15 godina mlađim kolegom Ashtonom Kutcherom bila u braku od 2005. do 2013. godine. U svojoj šokantnoj ispovijesti, između ostalog, navela je da ju je bivši suprug zlostavljao i ponižavao. Bilo je tu i priča o varanju, seksu u troje na koje se prisilila da bi mu bila zabavna, a navodno i nekih ponižavajućih fetiša. Kutcher većinom šuti o optužbama, no svi pamte što joj je jednom odgovorio preko društvenih mreža.