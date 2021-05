Pjevačica i spisateljica Anđa Marić gotovo cijelo desetljeće boluje od multiple skleroze. Ona je za Gloriju otkrila kako se dobro osjeća, unatoč crnim prognozama koje su joj dali hrvatski i njemački neurolozi, te da je nakon punih šest godina počela hodati bez štapa.

"Imam upale na centru za ravnotežu, osjećala sam generalnu slabost. Desna ruka i desna noga bile su mi oduzete. Ali, ja sam odlučila da ću biti dobro i na mnogim sam se područjima posvetila sebi. Najviše mi pomažu treninzi s mojoj privatnom trenericom Nadine zahvaljujući kojoj ponovno mogu hodati bez štapa. Svakodnevno vježbam hodanje, uz trbušnjake s opterećenjem, ruke, bicepse, tricepse…", otkrila je Anđa.

Anđa odbija pričati o svojoj bolesti u smislu ograničenja, a za sebe tvrdi da je sretna.

"Ako ne gledam u pravcu u kojem hodam dogodi se da izgubim ravnotežu i padnem. No, za mene je veliki uspjeh što sada padam jednom u mjesec i pol, prije sam svakodnevno padala. Kada sam neki dan pala, došla je prijateljica i digla me, no njezina mama i teta su se toliko uplašile zbog mog pada da su odmah počele vikati na mene i naređivati mi da moram kupiti dva štapa.

Treniram hodanje, kako da sada kupim dva štapa? To je za mene veliki pomak. Rekla sam joj da su to njezina ograničenja, a ne moja i na kraju je meni nje bilo žao. Svi govore samo o svojim bolestima i ograničenjima. Odbijam pričati o toj bolesti na taj način jer ograničenja su samo u glavama ljudi. Ja sam sretna i zahvalna na svakom novom danu. Neki se, recimo, danas nisu probudili", kazala je Anđa.