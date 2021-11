Adam Driver (37) i Lady Gaga ​​(35) glume fatalne ljubavnike Patriziju Reggiani i Maurizija Guccija u novoj drami Ridleyja Scotta "Dinastija Gucci" ("House of Gucci"). No, nisu baš sve odglumili jer je i nakon snimanja među glumcima bilo intenzivne kemije, piše New York Post.

Adam je otkrio kako su on i Gaga snimali romantične scene.

"Patrizia koristi seks kao oružje, a Maurizio je donekle bio emocionalno prazan i nije toliko strastven. Patrizia mu je taj žar unijela u život", kazao je Driver za Entertainment Weekly na premijeri drame u utorak navečer.

On i Gaga trebali su se pripremati za ljubavne scene kako bi one bile realistične. No, pri tome nisu imali nikakvih problema.

"Probali smo jednom ili dvaput, i to je bilo to!", otkrio je Adam te je istaknuo da je prilikom snimanja bilo i požudnih zvukova u vrućim scenama seksa.

Vrlo zahtjevne glumačke transformacije

"Privlačili smo se! Sve što kažem zvučat će dvosmisleno, ali mi smo improvizirali", rekao je Driver.

"U tom trenutku snimali smo mjesec dana, tako da smo se osjećali vrlo ugodno dok smo snimali scene seksa", otkrio je glumac.

Pored Gage i Drivera, u filmu još glume i Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino i Salma Hayek. Radnja filma se uglavnom odvija 1995. godine i prikazuje događaje oko Patrizijine zavjere - angažiranje ubojice njenog bivšeg supruga Maurizija.

Dok su sve zvijezde filma prošle velike transformacije kako bi izgledale kao članovi dinastije Gucci, Gaga je otišla korak dalje.

Ona je, naime, provela gotovo godinu dana usavršavajući svoj talijanski naglasak. "Živjela sam kao Reggiani godinu i pol. I tako sam devet mjeseci govorila s naglaskom čak i kad su se kamere ugasile. Ostala sam vjerna svom liku", otkrila je Gaga nedavno.